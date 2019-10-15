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美對台F-16軍售案
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美對台F-16軍售案1/28

F-16升級延宕 空軍：漢翔人力不足已要求改進

最新更新：2019/10/15 11:45

（中央社記者游凱翔台北15日電）空軍142架F-16A/B戰機正在漢翔升級為F-16V。立法院預算中心表示，戰機出廠時程延宕，空軍說明因漢翔人力不足及出廠階段非計畫性故障改正時程過長所致，已要求漢翔人員訓練。

空軍先前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

立法院預算中心表示，目前辦理構改的F16A/B戰機數為140架，規劃在民國107年度至112年分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。

依空軍提供107年度及108年度應出廠28架戰機的實際出廠狀況，雖107年度的4架均依規劃在該年底前完成，但今年1月至3月應出廠的6架次，已延至2月、4月、6月、7月及9月才完成構改作業，戰機出廠時程延宕。

預算中心指出，空軍說明主因為漢翔公司人力不足及出廠階段非計畫性故障改正時程過長所致，漢翔公司已依洛馬公司要求完成人力補充及訓練。

預算中心也說，調查目前進場構改尚未出廠戰機數為32架，占國內F-16A/B型機的比率達25.2%，一旦構改進度恢復不如預期，眾多因構改而無法執行飛行任務戰機是否對台灣空防戰力產生影響恐有疑慮，因此為避免影響空防戰力，要求空軍司令部應加強督導作業。（編輯：鄭雪文）1081015

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