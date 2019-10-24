66架F-16V軍購案 空軍收到美方發價書草案

台灣對美軍購66架F-16V（block70）戰機，國防部長嚴德發說，已收到發價書草案，按照期程，將在2023年至2026年獲得66架戰機。圖為經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北24日電）台灣對美軍購66架F-16V（block70）戰機，立法院長蘇嘉全今天主持新式戰機採購特別條例草案黨團協商；國防部長嚴德發說，已收到發價書草案，會按照特別預算案規範行事，按照期程，將在2023年至2026年獲得66架戰機。

空軍日前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V；首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地，同時空軍未來也將新增一個戰鬥聯隊，估計總人數將近千人。

軍方人士表示，目前美方給予的為「發價書草案」，台灣方面將針對草案中的細節，例如價格、裝備等細節進行討論後向美方進行確認，屆時美方才會給予正式的發價書給台灣簽署，簽署後這筆軍售案便生效，並啟動後續交機、設備建置等相關流程。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：楊凱翔）1081024

軍方人士表示，目前美方給予的為「發價書草案」，台灣方面將針對價格、裝備等細節討論後向美方確認，屆時美方才會給予正式的發價書給台灣簽署。（國防部提供）