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美對台F-16軍售案1/27

F-16V對戰殲20 嚴德發：一對一絕對把它打掉

最新更新：2019/09/23 14:47
國防部長嚴德發23日在立法院備詢表示，F-16V（圖）對應共軍的殲20戰機沒問題，且國軍飛官戰技高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉」。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）
國防部長嚴德發23日在立法院備詢表示，F-16V（圖）對應共軍的殲20戰機沒問題，且國軍飛官戰技高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉」。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

（中央社記者游凱翔台北23日電）空軍向美國軍購66架F-16V（block70）戰機，國防部長嚴德發今天在立法院備詢表示，F-16V對應共軍的殲20戰機沒問題，且國軍飛官戰技高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉」。

立法院外交及國防委員會今天初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使空軍向美國採購66架、總價約新台幣2500億元的F-16V（Block70）戰機有法源依據，全案須交由黨團協商。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，中國殲20戰機號稱5代戰機，定義為4.5代戰機的F-16V若面對殲20，在目視可見狀況下，兩型戰機作戰能力，空軍如何因應。

空軍參謀長劉任遠表示，根據戰機性能武器彈藥評估，就共軍現役殲10、殲11、蘇30與蘇35戰機，空軍的能力在他們之上。

劉任遠也說，面對殲20戰機，雙方性能在伯仲之間，但殲20匿蹤能力會好一點，不過實際數據還不知道；而國軍講求的是整體作戰，可運用空軍在空中的E-2K預警機共同反制；而若一對一，「我們絕對把他們打掉」。

民進黨立委施義芳也質詢，若F-16V與殲20一對一空戰的勝率。嚴德發表示，F-16V對應共軍殲20戰機沒問題，且國軍飛官戰技高超，「一對一絕對把它（殲20）打掉」；劉任遠補充，一對一空戰機率不高，因為現今都是視距外作戰，而F-16V擁AESA雷達，具視距外優勢。

F-16V最大不同是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，並具備適型油箱，增加航程。（編輯：楊凱翔）1080923

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