66架F-16V軍購案 特別條例草案立院初審通過

（中央社記者游凱翔台北23日電）立法院外交及國防委員會今天初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使空軍向美國採購66架、總價約新台幣2500億元的F-16V（Block70）戰機有法源依據，全案須交由黨團協商。

空軍先前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

針對這66架、總價約2500億元的F-16V戰機，空軍向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售的項目；另外，將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備；並向美方爭取提前一年，在民國115年全數交機。

立法院外交及國防委員會今天審查共6條的「新式戰機採購特別條例草案」，耗時約4分鐘初審通過。

民進黨立委王定宇也針對第4條提出修正動議，此軍購經費上限為2500億元，並以特別預算方式編列，但如果簽署額度因匯率變動而超過上限，以總預算方式編列；王定宇受訪表示，雖然不允許採購金額超過2500億元，但匯率波動為不可抗拒因素，不在此限。（編輯：楊凱翔）1080923