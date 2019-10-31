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美對台F-16軍售案
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院會10月31日通過特別預算案，109年至115年共編列新台幣2472億元，後續送立院審議。
美對台F-16軍售案
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美對台F-16軍售案1/21

採購F-16V戰機 政院通過2472億特別預算

最新更新：2019/10/31 13:12
為向美國採購66架F-16V戰機，行政院會31日通過特別預算案，109年至115年共編列新台幣2472億元，後續送立院審議。（中央社檔案照片）
為向美國採購66架F-16V戰機，行政院會31日通過特別預算案，109年至115年共編列新台幣2472億元，後續送立院審議。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北31日電）為向美國採購66架F-16V戰機，行政院會今天通過特別預算案，109年至115年共編列新台幣2472億元，後續送立院審議。行政院長蘇貞昌說，國安不分黨派，盼朝野立委共同支持。

空軍以代號「鳳翔專案」，向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機。立法院29日已三讀通過「新式戰機採購特別條例」，規定這次軍購所需的經費上限為2500億元等6條條文，賦予採購戰機預算編列的法源依據。

行政院會上午接續通過主計總處提報的「新式戰機採購特別預算案」，民國109年至115年歲出編列2472億元，包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元。

行政院主計總處公務預算處處長李國興出席院會後記者會時表示，美方於今年8月20日同意對台軍售F-16V，因時程關係，未能納入109年度總預算案，因此以特別預算方式辦理。財源籌措部分，以舉借債務2322億元及移用前年度歲計賸餘150億元支應。

李國興指出，新式戰機與未來前瞻基礎建設特別預算加起來約舉債7000多億元，不會超過舉債上限。中央政府舉債限額是前三年GDP平均的40.6%，目前舉債31.5%，還有9.1個百分點、約1.6兆元的舉債空間，尚足以支應。

另外，媒體詢問，為何採購F-16V比F-35貴。國防部副部長張冠群回應，這是立足點不同，不公平的比較。

他進一步解釋，F-35的報價沒有包含研發費用，初估研發費用達530多億美元，且報價是給有參與研發的國家的價格，其他國家要買的話，不僅時程會很長，還要分擔研發費用；而F-16V的價格是包含研發費用跟後勤維修，這是很大的差別，未來其他國家若要購買F-16V，也要分擔研發費用，所以這是不平等的對比。

蘇貞昌在院會中表示，近年在總統蔡英文領導及各部會努力下，台美關係穩健提升，40年來最佳，美國參議院也通過「台北法案」，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，同意供售新式戰機，再次顯示台灣是美國「印太戰略」中重要的安全伙伴，有助於共同維護台海安全與區域和平穩定。

蘇貞昌說，F-16V除有助提升台灣總體防衛作戰能力，並可藉由合作機制，落實關鍵技術轉移，請國防部及經濟部積極爭取，整合國防科技工業與民間產業資源，以提升國內整體技術能量，強化科技實力，增加國家整體競爭力。

蘇貞昌表示，為及早與美方簽約完成供售，這項特別預算函請立法院審議後，他也會到立法院進行報告及答詢，請國防部、主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成法定程序。國家安全不分黨派，也請朝野立委共同支持。（編輯：林孟汝）1081031

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