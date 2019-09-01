國軍向立委說明F-16V裸機價 1.2億美元低於行情

美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算購買。圖為經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北1日電）美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，空軍將編列新台幣2500億元特別預算購買；據了解，軍方近期已帶相關說帖向立委說明，台灣購買F-16V（block70）戰機的裸機單價為1.217億美元，低於市場價。

空軍先前以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有142架F-16A/B（block 20）升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美方採購66架全新的F-16V（block70）戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

針對這66架、總價約2500億元的F-16V戰機，空軍將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售的項目；另外，將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備；並向美方爭取提前一年，在民國115年全數交機。

軍方人士接受中央社訪問時表示，已將特別條例草案送行政院，待行政院會通過特別條例草案、並經總統蔡英文公告後正式編列預算，送立法院審查，預計本會期將通過，並可望在年底與美方正式簽署發價書。

據了解，美國國務院8月21日批准這項軍購案後，空軍已帶說帖向民進黨立委王定宇、蔡適應等人說明，內容包括這66架F-16V戰機，台灣取得的平均每架價格為1.217億美元，而王定宇曾於8月中下旬，在臉書上傳一張購買F16-V戰機國家（巴林、斯洛伐克、摩洛哥、保加利亞）的價格比較表，其實就是說帖資料的一部分。

王定宇發文指出，空軍購買66架F-16V戰機，台灣取得的平均價格每架為1.217億美元，而其他使用國均價為1.49億美元，明顯低於市場價格，且台灣投資F-16V研發，未來各國所有軍售、軍改案，台灣都可以分配獲利。

此外，民進黨籍立委蔡適應也在臉書上表示，此次軍購，估計是美國自2009年以來對外軍售F-16中，單價最低的一筆，價格非常實惠。

根據106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：楊凱翔）1080901