F-16維修成本高 學者看好漢翔亞太中心前景

戰略學者16日表示，平均一架F-16約有35%的維修成本，若台灣設立亞太維修中心，可因維修而進帳的利潤相當可觀。圖為一架F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北16日電）漢翔公司將與洛克希德馬丁公司推動F-16戰機的亞太維修中心。戰略學者今天表示，除了共同研發的AESA雷達可獲研發紅利外，平均一架F-16約有35%的維修成本，若台灣設立亞太維修中心，可因維修而進帳的利潤相當可觀。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

針對這142架F-16，漢翔明天將與洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議書，共同推動F-16戰機的亞太維修中心；據了解，漢翔內部的多名技師，已取得美國原廠的相關維修證照。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，洛馬所授權的維修商很少，且大部分都在美國本土，未來若推動亞太維修中心，不僅是對台灣軍事合作的肯定，也是相互的信任；此外，維修中心具備的不只是更換零件，而是具備類似汽車大修「翻修能力」，可拆下戰機引擎進行深度修護。

蘇紫雲指出，若台灣設立維修中心，包括日本、美國在內等各國F-16戰機都可以到台灣維修，而這樣的維修中心更能嘉惠漢翔及漢翔合作的廠商，但能獲利的金額難以估計，因為每一個國家使用戰機的相對壽命都不同，因此若以一架F-16共40年的壽期估算，每架F-16約有35%的維修成本，屆時因維修他國戰機所進帳的維修利潤相當可觀。

此外，蘇紫雲也提到，由於F-16V的全球銷售與升級案增加，台灣曾參與研發AESA雷達，若有國家向美採購F-16V戰機，台灣就有機會獲投資研發授權回饋，但到底會有多少研發回饋，因為是商業機密不得而知。（編輯：林興盟）1081216