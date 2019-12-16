更多編輯台推薦新聞：
2024奧運改變巴黎周邊地景 旅人漫步近距離觀察城市新貌
文化

2024奧運改變巴黎周邊地景 旅人漫步近距離觀察城市新貌

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標
生活

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
美對台F-16軍售案
美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，行政院編列新台幣2472億3883萬元特別預算，立法院會11月22日三讀通過，全案僅減列1000萬元，軍方預計12月與美方簽署發價書。
美對台F-16軍售案
新聞專題
美對台F-16軍售案5/25

F-16維修成本高 學者看好漢翔亞太中心前景

最新更新：2019/12/16 20:21
戰略學者16日表示，平均一架F-16約有35%的維修成本，若台灣設立亞太維修中心，可因維修而進帳的利潤相當可觀。圖為一架F-16V戰機。（中央社檔案照片）
戰略學者16日表示，平均一架F-16約有35%的維修成本，若台灣設立亞太維修中心，可因維修而進帳的利潤相當可觀。圖為一架F-16V戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北16日電）漢翔公司將與洛克希德馬丁公司推動F-16戰機的亞太維修中心。戰略學者今天表示，除了共同研發的AESA雷達可獲研發紅利外，平均一架F-16約有35%的維修成本，若台灣設立亞太維修中心，可因維修而進帳的利潤相當可觀。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

針對這142架F-16，漢翔明天將與洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議書，共同推動F-16戰機的亞太維修中心；據了解，漢翔內部的多名技師，已取得美國原廠的相關維修證照。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，洛馬所授權的維修商很少，且大部分都在美國本土，未來若推動亞太維修中心，不僅是對台灣軍事合作的肯定，也是相互的信任；此外，維修中心具備的不只是更換零件，而是具備類似汽車大修「翻修能力」，可拆下戰機引擎進行深度修護。

蘇紫雲指出，若台灣設立維修中心，包括日本、美國在內等各國F-16戰機都可以到台灣維修，而這樣的維修中心更能嘉惠漢翔及漢翔合作的廠商，但能獲利的金額難以估計，因為每一個國家使用戰機的相對壽命都不同，因此若以一架F-16共40年的壽期估算，每架F-16約有35%的維修成本，屆時因維修他國戰機所進帳的維修利潤相當可觀。

此外，蘇紫雲也提到，由於F-16V的全球銷售與升級案增加，台灣曾參與研發AESA雷達，若有國家向美採購F-16V戰機，台灣就有機會獲投資研發授權回饋，但到底會有多少研發回饋，因為是商業機密不得而知。（編輯：林興盟）1081216

延伸閱讀
漢翔與洛馬將簽協議 推F-16亞太維修中心嚴德發：112年F-16V先交2架 6年完成交機新式戰機採購 蘇貞昌：台灣是美印太戰略重要夥伴
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報