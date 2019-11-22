F-16V特別預算三讀 綠委：為台灣建立國防屏障

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北22日電）立法院會今天三讀通過中央政府新式戰機採購特別預算，編列新台幣2472億2883萬元；民進黨立委管碧玲認為，這是超光速的修法速度；民進黨立委趙天麟則說，這為中華民國台灣建立起一整個世代的國防屏障。

行政院編列2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機；立法院財政委員會、外交及國防委員會於11月13日聯席審查新式戰機採購特別預算，經朝野立委審查後，最後初審通過，僅減列1000萬元、科目自行調整；全案今天於立法院會三讀通過，民進黨立法院黨團總召柯建銘帶領多名民進黨立委，手舉標語，高呼「強化國軍戰力、守護民主台灣」口號。

民進黨立委余宛如於三讀後發言指出，面對如此重大採購案，朝野黨派不分彼此，在這個會期快速通過特別條例與特別預算，展現出大家面對國防安全、國家安全的立場是一致的。

趙天麟則說，很榮幸可以見證這個時刻，中華民國台灣的立法院不分黨派，全力支持F-16V的特別條例以及特別預算，為中華民國台灣建立起一整個世代的國防屏障，讓台灣引以為傲的民主、自由、法治的制度可以得以屏障；此外，不分黨派的立委共同支持、監督此建軍案，這是一個民主表率。

談起F-16V戰機採購的特別條例與特別預算通過，民進黨立委管碧玲說，這是一個超光速的速度修法過程，也完成不可能的任務，因為立法院這會期從9月17日開議到今天，扣除周末、國慶假日、颱風天，只剩46個工作天，過程中行政立法兩院、民進黨團，匍匐前進、忍辱負重，無論如何一定要讓戰機預算順利通過，以保家衛國、加強台灣的空優。

管碧玲也說，為使法案順利通過，過程中雖然受到很多質疑，民進黨團幹部忍辱負重，為了這個預算，「我們願意承受，所有爭議我們不敢啟動，原因在這裡」。

由於全案從行政院會10月31日通過特別預算案，到立法院會三讀通過，僅僅花了不到1個月，可說是火速通過，關鍵在於朝野願意放下1個月的協商期。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，買戰機對於提升中華民國的國防有幫助，國民黨團願意支持。

此外，今天三讀也通過多項決議，包括為妥善發揮預算運用綜效，國防部應與經濟部及相關機構積極尋洽與美國進行更直接、更廣泛的工業合作，在中華民國既有厚實的製造業基礎上，帶動相關製造及維修產業的發展，以厚植中華民國的技術能量及國防自主能力；經濟部會同國防部每年並應就此辦理情況向立法院外交及國防委員會提出專案報告等。（編輯：蘇龍麒）1081122