蔡總統：無論台灣派或中華民國派 齊護國家

（中央社記者邱俊欽桃園21日電）總統蔡英文今天表示，公元2020年是關鍵選舉年，大選進入最後階段，總統要贏，也希望國會過半，不論台灣派或中華民國派，都要站在一起保護台灣、國家。

蔡總統說，她呼籲支持者要「更保護我們的國家」，保護自由民主、尊重人權，讓台灣變成世界標竿。她會保護這個國家，保護民主、自由與主權，「集結大家最大的力量，團結所有的人，一起來保護這個國家」。

蔡總統馬不停蹄參加新竹縣市、桃園市多場造勢活動，中午抵達桃園八德區為尋求連任的無黨籍立委趙正宇加油打氣時表示，趙正宇非常優秀，服務與努力沒讓鄉親失望，是桃園驕傲；桃園這幾年這麼進步，除桃園市長鄭文燦努力，也感謝趙正宇在國會支持。

蔡總統說，桃園已進入另一個新黃金時代，許多台商返台投資第一選擇會以桃園為據點。

蔡總統表示，大溪有獨特人文歷史與自然景觀，她會帶友邦元首到大溪老街走走看看；政府近年全力在大溪推動「再造歷史現場計畫」，藉修復歷史建築物、振興老街，結合大溪特色遶境活動，讓大溪成為國家級無形資產。

蔡總統也再提到長者、幼兒福利政策，讓年輕爸媽無後顧之憂，長輩也不用擔心，未來會繼續增加預算，更妥善周全照顧。（編輯：李明宗）1081221