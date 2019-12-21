辱罵蔡總統風波 吳敦義：我沒講查某兩字

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）國民黨主席吳敦義日前出席活動時形容總統蔡英文為「衰尾查某」。不過吳敦義今天受訪時表示，「我沒有講查某」，只有說台灣經濟不好、治安不好、兩岸不好，「我只有講衰尾」。

吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌等藍營大咖今天接力出席爭取連任的國民黨立委費鴻泰競選總部成立大會。

吳敦義日前出席國民黨總統候選人韓國瑜全國暨台北市勞工後援會成立大會，致詞時批評蔡總統在治安、經濟等方面做得不好。他也說，台灣很久沒有分屍案，但蔡總統上任後就發生了，更形容「蔡英文這衰尾查某」，這樣衰的人當總統，要讓她下台。

對於是否要為此道歉，吳敦義今天出席費鴻泰競選總部成立大會受訪時表示，「我沒有講查某」，只是講說經濟不好、治安不好、兩岸不好、國際不好，有一點衰微，「我只有講衰尾」。

吳敦義強調，他講的是「可受公評之事」。要選國家的總統，難道經濟不重要，社會和諧不重要，廉能政府不重要嗎，和平兩岸不重要嗎，「當然都重要」，如果這些都沒做好，就是可受公評之事。

另外，今天下午罷韓、挺韓的遊行將同步在高雄登場。韓國瑜競總主委朱立倫說，挺韓活動主要是慶祝韓國瑜就任高雄市長一週年，是一個歡樂的遊行，歡迎大家參加，也希望降低政治性、減少對立性，希望下午遊行非常平和。

朱立倫表示，不要太政治化今天的遊行活動，韓國瑜真正的造勢活動是從辯論會結束後才開始；因為辯論會，所以原有的4場造勢活動都往後延、不是取消，造勢活動分別改為29日晚上在台中、1月4日在台南、1月9日在凱道、1月10日在高雄。

被媒體問及未南下高雄參加遊行的原因，馬英九表示，因為有其他行程。

此外，民進黨副總統候選人賴清德昨天在政見發表會說，國民黨副總統候選人張善政從暖男變憤青，朱立倫表示，「不要這樣攻擊啦」。他說，醫生出身的賴清德堅持要燃煤，不也是危害民眾健康嗎，這只是大家在討論事情、辯論的方式。

媒體問及，賴清德說九二共識是國民黨一廂情願，朱立倫則回嗆，台獨是害死台灣的毒藥。

馬英九上台致詞時批評，民進黨政府推動綠能將導致未來電價高漲，民進黨推動反滲透法是要「搞特務治國」，他並呼籲大家支持國民黨、支持費鴻泰。（編輯：林興盟）1081221