高雄老家開選舉會議 王金平：幫立委等於幫韓國瑜

（中央社記者程啟峰、陳俊華高雄22日電）前立法院長王金平邀請國民黨主席吳敦義等藍營黨政人士，今天中午在高雄市路竹老家餐敘，據轉述，與會人士促歸隊挺國民黨總統候選人韓國瑜，王金平表示「幫忙拉抬立委等於幫忙韓國瑜」。

不過，王金平對這些談話選擇低調不回應。

王金平今天中午在路竹老家席開4桌，宴請吳敦義、嘉義市長黃敏惠、高市副市長李四川、高市議會副議長陸淑美、立委黃昭順、高雄市議員黃柏霖及高雄市農會理事長蕭漢俊等人。

昨晚臨時接到邀約的與會者轉述，今天中午依約到王金平府上才知現場有黨政界人士，還有一名民調專家解析近來雲林以南部各地立委民調變化及選情。

王金平幕僚表示，王金平自行委託民調專家，對雲林以南各地的立委參選人近來選情做民調，王金平在這場餐敘中也藉由民調結果順便分析立委選情，但並沒有觸及總統選情。

王金平幕僚又說，席間，吳敦義也向昨天參加挺韓遊行的黃昭順及高雄市議會副議長陸淑美詢問遊行情況。與會者關切王金平的動向，並期盼王金平明年1月11日選前能為韓國瑜站台，拉抬國民黨選情。

對此，蕭漢俊轉述王金平在會中表示，「幫忙拉抬立委選情就等於幫忙韓國瑜」；蕭漢俊並認為，王金平此舉「幫忙」的實質意義大於形式意義。

另外，高市議會副議長陸淑美女兒、高雄市第2選區國民黨立委參選人黃韻涵規劃28日下午在岡山區舉辦「韻轉高雄」大型造勢活動，陸淑美今天也居間牽線盼能促成王金平與韓國瑜同台。

她說，王金平允諾28日幫黃韻涵站台，鴻海創辦人郭台銘也答應當天出席，不過，韓國瑜行程迄今仍未定，但李四川已答應會代表韓國瑜出席。

李四川表示，由於他當過國民黨祕書長，對黨務系統及選務較熟悉，最近也利用假日輔選，或許是這樣，才會在20日晚上接到王金平親自打電話邀約餐敘；他今天也答應陸淑美28日會為黃韻涵站台。（編輯：林孟汝）1081222