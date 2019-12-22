陳副總統蘇貞昌接力站台 力挺吳秉叡連任

（中央社記者顧荃台北22日電）民進黨新北市立委參選人吳秉叡今天舉行南新莊競選總部成立大會，副總統陳建仁與行政院長蘇貞昌接力站台，強調明年大選是關鍵選舉，全世界都在看，要讓認真做事的吳秉叡留在國會。

蘇貞昌與陳副總統下午先後前往吳秉叡南新莊競選總部成立大會，為吳秉叡與新北市立委參選人蘇巧慧造勢站台，現場支持者高喊「吳秉叡凍蒜」、「蘇巧慧凍蒜」等口號。

陳建仁致詞時表示，明年的選舉很重要，全世界都在看台灣人是否要維護主權、民主自由，繼續做民主的燈塔，香港人因為反送中，日前在選舉表達了民意，台灣也一定要認真打拚，「2020台灣要贏」。

陳建仁說，總統蔡英文與蘇貞昌領導的行政團隊做得很好，台灣經濟重回亞洲四小龍第一名；照顧老人、小孩，讓育兒津貼加兩倍。吳秉叡也在立院認真打拚，爭取包括台65線新增匝道、捷運新莊環狀線、停車場經費納入前瞻基礎建設等，要讓吳繼續留在國會做事。

蘇貞昌致詞時則拿出撞球竿充當教學棒，指著台上的大型投影簡報細數包括守住非洲豬瘟、中美貿易戰台商加碼投資破8000億、台股創29年新高、財政平衡等政績，強調「有政府，會做事」。

蘇貞昌並說，這次選舉很「要緊」，是選台灣的國家定位跟方向；他前陣子身體欠安，但仍要來這裡推薦吳秉叡與蘇巧慧，並三度鞠躬拜託民眾支持。（編輯：林孟汝）1081222