王金平輔選立委 近王人士：拚國會制衡民進黨

（中央社記者劉冠廷台北23日電）前立法院長王金平近日開始展開輔選國民黨立委的行程，近王人士今天表示，王金平認為，無論大局再如何困難，必須以國民黨能過半為目標，至少應保有立法院制衡民進黨的力量。

王金平昨天邀請國民黨主席吳敦義等藍營黨政人士在高雄市路竹老家餐敘，據轉述，與會人士促歸隊挺國民黨總統候選人韓國瑜，王金平表示：「幫忙拉抬立委等於幫忙國民黨」。

雖然王金平目前尚未與韓國瑜同台，但已經展開各地的立委輔選工作，近王人士今天透露，王金平認為，目前的選局，國民黨至少應保有立法院制衡民進黨的力量。這不只是為國民黨一黨的考慮，更是為國家民主憲政、民主制衡的考慮。

近王人士說，王金平也認為，若2020國民黨又雙輸，前面4年被民進黨憑絕對多數，像坦克車一件一件輾過，造成國家、社會、人民的傷害，大家記憶猶新。無論大局再如何的困難，必須以國民黨能過半為目標，至少要能做到民進黨不能過半，否則這一代的國民黨人，無法面對歷史的春秋之筆，必將是這一代國民黨人終身的遺憾。

近王人士指出，王金平認為立委選舉尚有一搏求勝的機會，尤其許多PK的選區，大家都加把勁，把力量、有限的資源，全灌在立委部分，積小勝為選勝，除保住安全名單外，全力搶救可以搶救的選區，一席一席搶、一席一席救，大家分擔責任，絕對有機會。

近王人士也說，王金平要離開立法院了，一切為公不為己，是為黨為國，同時也認為只有國民黨尚有機會擔起有效制衡、監督的力量。（編輯：謝佳珍）1081223