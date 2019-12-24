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南迴改通車 蘇貞昌林佳龍向開路英雄致敬

最新更新：2019/12/24 11:00

（中央社台北24日電）南迴改工程全線通車，行政院長蘇貞昌今天在臉書發文感謝所有的開路英雄。交通部長林佳龍則留言，南迴公路草埔隧道的貫通吃足苦頭，因地質複雜數度抽坍，原本估5年完工，延到7年，感謝工程人員付出的時間心力。

歷經15年的南迴改工程昨天全線通車，通車儀式邀請蘇貞昌出席，交通部特別安排第一線的工程人員走紅地毯；典禮結束後，蘇貞昌更親自駕車陪同基層工程英雄在隧道內做通車巡禮。

蘇貞昌上午在臉書上傳昨天通車典禮以及開車載工程人員巡禮的「向開路英雄致敬」影片，並發文表示，他親自開吉普車，載著鄭敬伶、郭鑑智兩位工程人員，第一次走上這條公路，向第一線人員表達敬意與謝意。

他說，南迴改善工程的通車縮短屏東、台東之間整整半小時的路途，大家享受交通的進步，也要記得工程人的辛苦。

蘇貞昌表示，「日日夜夜，都有人為著你的生活便利在努力，大家不懈的努力加在一起，就能讓台灣更美麗。」對所有的開路英雄，他要以行政院長的身分，鞠躬敬禮，「謝謝你」。

蘇貞昌在臉書邀請網友認同請留言「向開路英雄致敬」，交通部長林佳龍留言表示：「南迴公路草埔隧道的貫通真的是吃足苦頭，原本估5年完工，因地質複雜數度抽坍，工程延到7年。感謝工程人員付出的時間心力，為台灣更美好的道路努力。」

屏東縣長潘孟安也留言說：「謝謝蘇貞昌院長，一日衝雙南迴通車，謝謝所有工程無名英雄，為屏東交通寫歷史。」

有網友留言說「非常贊同院長的做法；每每看到工程人員在烈日炎炎之下揮汗工作，心裡除了感激之外，還有更多的不捨，所以我曾多次在管制時，拿隨身的水果、餅乾給路旁辛苦的工作人員，略表感謝之意。」（編輯：黃國倫）1081224

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