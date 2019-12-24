民進黨公布反賄選24小時專線 加碼百萬檢舉獎金

（中央社記者葉素萍台北24日電）選舉倒數18天，民進黨秘書長羅文嘉今天公布反賄選24小時專線，呼籲檢舉賄選，若成案，除了法務部提供的立委選舉最高新台幣1000萬元、總統選舉最高1500萬元檢舉獎金，民進黨也加碼100萬元的檢舉總獎金。

民進黨今天召開記者會，公布反賄選24小時專線「0800-505068」，包括羅文嘉、彰化縣立委參選人陳秀寶、律師張菊芳、黃帝穎、反賄選小組執行長連立堅都出席。

羅文嘉說，反賄小組已成立一段時間，在全台積極部署、聯絡、宣導反賄，選戰倒數18天，目前有些斬獲，已鎖定傳聞最厲害的幾個選區，尤其集中在雲林、彰化等地。

羅文嘉並公布反賄選24小時免付費專線，呼籲全國選民，尤其是在雲彰鄉親，只要發現有人賣票、買票，打電話立即有專人處理，將進一步與檢調聯繫，一旦檢舉人提供的情報屬實成案，法務部反賄獎金立委選舉每案可獲最高1000萬元，總統選舉最高獎金1500萬元，除了官方提供的檢舉獎金，民進黨額外加碼提供100萬元的總獎金給檢舉人。

羅文嘉說，最新民調，陳秀寶已與對手呈現五五波、幾乎是零差距，只要沒有買票情事，陳秀寶可以順利當選。

羅文嘉表示，反賄小組的律師全程坐鎮，表明決心，提醒雲彰候選人、樁腳不要輕舉妄動，查賄專線24小時盯著你、等著你，要防止不乾淨的選舉發生。

陳秀寶指出，彰化縣4個選區都傳出賄選風聲，包含農會撒幣、社區旅遊、賭盤操控、媒體壟斷、宮廟招待5個賄選招數，在自己選區中，最嚴重的是賭盤操控，民眾傳言只要簽賭，不管輸贏都可以拿錢。

黃帝穎指出，呼籲民眾遇到賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉。

張菊芳提醒，根據選罷法，對有投票權的人賄選，可處3年以上、10年以下的有期徒刑，併科罰金100萬元以上、1000萬以下；一般民眾如果收受賄賂，可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金，希望全民動起來，不要再沉默。

連立堅說，之前抓賄比較靠檢舉，今年是雙軌併進，一個是檢舉，另一個是提早蒐集專業賄選人名單，並與專業徵信社配合蒐證。

連立堅指出，他們也跟合作的徵信社說可以具名檢舉，地方人士或許不願意具名檢舉，徵信社收到資料，具名檢舉，將來賄選人士被判刑，徵信社就可得到獎金；他強調，民進黨抓賄選愈來愈有經驗，若想影響選舉正確性，「我們都不會放過你」。（編輯：黃國倫）1081224