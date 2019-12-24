李明哲稱毒品除罪化法案將通過 徐國勇：假消息

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前輔選站台時，公開表示聽說政府將通過毒品除罪化法案。內政部長徐國勇今天駁斥「毒品除罪化」是不實謠言，完全是假消息。

李明哲日前幫國民黨雲林縣第2選區（山線）立委參選人謝淑亞站台時表示，聽說政府要通過一個法案，就是「吃毒品無罪」，這非常嚴重；此話題也引起網友議論。

雲林土庫都城隍廟今天舉行祝壽團拜，徐國勇代表總統蔡英文出席，祈求國泰民安，再到雲林縣警察局召開記者會，針對網友議論的「吃毒品無罪」等事，他表示，政府對毒品是零容忍，所謂毒品除罪化是不實謠言，完全是假消息。

徐國勇指出，在前總統馬英九時代，持有20公克以下三級毒品就不算犯罪，現在政府修法縮為5公克以下就不算犯罪，對毒品防制是更為嚴格，政府對毒品是零容忍。

李明哲事後接受中央社記者訪問表示，要有50包0.1公克的毒品才有刑責，會讓孩子覺得吸毒也不是什麼大不了的事，毒品對於任何人都應該是零容忍，沒有任何可存在空間，特別是在校園裡。

另外，距離投票日不到1個月，徐國勇稍早也表示，中選會和內政部各司其職，讓選舉順利進行，選出最適當的總統和立委人選。

徐國勇說，警政署與各縣市地檢署合力查緝賄選，並配合其他情資單位，選舉一定會平安順利完成，他重申政府對於暴力和賄選零容忍，也絕不允許其他國家用各種方式干擾選舉，相關機關也會積極查緝。（編輯：洪學廣）1081224