韓國瑜六都施政滿意度倒數第二 賴清德：不意外

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）根據最新民調顯示，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜在六都施政滿意度排名分列倒數一、二。民進黨副總統候選人賴清德今天表示，韓國瑜花在市政的時間較少，這樣的成果不意外。

賴清德上午與民進黨提名桃園市立委第3選區（中壢區）參選人彭俊豪，以及第5選區（平鎮區、龍潭區）參選人蔣絜安合體一起到各自選區掃街拜票，沿途受到許多民眾夾道歡迎，支持者紛紛揮舞小旗幟，大喊「賴清德凍蒜」，也不忘為彭俊豪及蔣絜安加油打氣。

對於記者詢問，根據卓越雜誌公布「六都市長就任一週年施政表現調查」，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜在滿意度排名中，分別是倒數一、二名。賴清德表示，市民是理性客觀的，一分耕耘一分收穫，若在市政方面用心較多，市民的支持就會比較大，韓國瑜在當選市長後，花在市政的時間相對較少，有這樣的成果不意外。

記者又問，新黨不分區立委參選人邱毅預告今天將揭露「暗黑網軍」的工作內容，就連賴清德都是受害者。聽到問題，賴清德先是說「他要公布喔」，接著又哈哈笑了幾聲並表示，邱毅如果有證據，應該早就公布了。

有記者詢問，前總統陳水扁以「沒看過這麼不要臉的候選人」，評論與鴻海創辦人郭台銘合照的民進黨北市立委第4選區（南港、內湖區）參選人高嘉瑜，賴清德說，高嘉瑜是非常勇敢，也非常認真、有理想性的女孩。

賴清德指出，高嘉瑜投入港湖區議員選舉，都得到市民的肯定支持，當選後在議會表現傑出，為市民爭取權益並解決多年問題，這次受黨中央徵召參選立委，是守護台灣的生力軍，大家都應該支持讓高嘉瑜高票當選，讓民進黨過半，這個才是最重要的。（編輯：李錫璋）1081225