選前和韓國瑜同框站台 王金平：應該機會不多

（中央社記者王淑芬高雄25日電）前立法院長王金平關心國民黨立委選情被解讀「選前歸隊」，他今天表示，一直在國民黨內沒有歸隊問題；至於選前是否和國民黨總統候選人韓國瑜同框，他說，「應該機會不多」。

王金平今天出席在佛陀紀念館舉行的「世界神明聯誼會」，會前媒體受訪做以上表示。

對於日前在路竹老家政界人士聚會，有關外界關切他是否支持韓國瑜，他以「幫忙立委等於幫忙國民黨」做回應，外界解讀歸隊國民黨。王金平今天還原當天情形，強調是針對雲林以南的立委選情做檢討，當時未談到總統的事。

國民黨高雄市第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）立委參選人黃韻涵28日的一場大型造勢，已確定王金平、鴻海創辦人郭台銘會參加。媒體關切當天是否會和韓國瑜同台，王金平表示，韓應該不會出席，而是由副市長李四川代為出席；記者再追問選前是否會有「王韓同框站台」，王金平表示，「應該機會不多」。

王金平表示，對總統的選情了解不深，關心的是立委選情。希望國民黨立委席次要過半；如果不能過半，也要有足夠力量能阻擋民進黨過半，最起碼要有制衡民進黨的力量。

他認為，「民進黨如果在國會過半，這是國家的災難，也是國會的災難」。希望大家要認清這個重要性，要支持非民進黨立委，特別是國民黨立委的選情。（編輯：黃世雅）1081225