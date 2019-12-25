民進黨推反滲透法 王金平主張新民意產生再討論

（中央社記者王淑芬高雄25日電）民進黨立院黨團預計月底力拚「反滲透法」三讀，前立法院長王金平今天表示，不急著用舊民意處理重大案子，主張由明年2月1日產生的新民意來決定，充分討論才符合人民的期待。

王金平今天出席佛陀紀念館舉辦的「世界神明聯誼會」前接受媒體聯訪有關民進黨計畫月底前通過反滲透法一事做上述表示。

他指出，反滲透法有重要性，且是影響性很大的法案，滲透、不滲透，政府檢調、情治單位才清楚，質疑重大的法案為什麼行政院自己不提案而由立委提案，而且提案以後行政院也不提對案，他認為如果有對案才能讓大家好好的討論。

再者，他認為此案不急著在舊民意將結束的時候處理重大法案，應由新民意來決定，有充分討論才符合人民期待、符合程序。他說，31日要通過此案靠的是民進黨立法院的多數，才會強硬的說要在31日通過。

他主張反滲透法留到明年2月1日新民意產生以後再好好的討論、審查、處理。

有關民進黨說要國會過半，王金平強調「絕對不能讓民進黨國會過半」，像過去的一例一休、年金改革、前瞻預算及轉型正義等都用強硬的手段、過半席次強行通過，沒有辦法符合真正民主的程序。（編輯：謝雅竹）1081225