韓國瑜要設10兆基金 龔明鑫：總預算一年僅2兆

（中央社記者顧荃台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，若當選會成立新台幣10兆元規模的中華民國主權基金；主管財經的行政院政務委員龔明鑫說，中央政府的總預算一年約2兆元，不知韓國瑜打算如何籌措。

韓國瑜今天在政見發表會中表示，若當選會成立10兆元規模的中華民國主權基金；也會在台中、高雄率先建立自由經貿區；要把科技引進政府服務，未來會設立行政院創新委員會等。

韓國瑜並強調，絕對不能放棄大陸市場，10年前國民黨政府與大陸簽訂ECFA（兩岸經濟合作架構協議），蔡總統說是毒藥，民進黨上任後要廢除，但10年到了證明全是謊言，ECFA將在明年到期，若無法繼續簽訂，對企業來說是致命打擊。

對於韓國瑜提及設立國家主權基金，龔明鑫表示，如是為了產業發展的功能，國發基金已經有設計有天使基金及創新轉型基金，也投資創投及台杉公司等相同功能的政策工具；而針對穩定資本市場，行政院也設有國家金融安定基金，由財政部作為執行單位。

他說，韓國瑜提出要創一個高達10兆元的主權基金，卻沒有講經費的來源，中央政府的總預算一年約2兆元，不知韓國瑜打算如何籌措。

至於ECFA議題，龔明鑫表示，韓國瑜對於台灣經濟的實際情形並不了解，對於未來的想像也有所偏差。民進黨政府從未表示要放棄中國市場，而是強調要產業升級調整體質，市場要多元以分散風險，不可依賴單一市場。如今美中貿易戰的國際情勢變化，而台灣可以因此獲利，可見總統蔡英文的財經政策十分正確。

龔明鑫指出，2011年簽署的ECFA，現在已經證明成效並不如前總統馬英九當初宣示的一樣好，從2010年洽談ECFA開始，至2015年止，關稅累計僅降低30.87億美元；在沒有適當配套措施的情況下，兩岸貿易協定反而讓投資出走，台灣赴中國投資的金額平均每年高達120億美元，較扁8年的每年平均投資數63億美元暴增一倍。代表ECFA在5年內讓台灣節省了少少的關稅，出走的產業增加高達300多億美元，怎麼會是成功的政策。

龔明鑫表示，馬英九當年就說過，ECFA沒有10年更新的問題，不知道為何現在在韓國瑜的口中，明年又有再簽的必要。今年12月中國的國務院也宣布，2020年將繼續實施協定關稅，名單仍包含台灣，代表2010年簽署的ECFA早收優惠關稅，將繼續實施。連中國都可以告訴韓國瑜，韓說的問題並不存在。也讓人懷疑，國民黨不斷說ECFA會失效，是否在提醒中國政府，要對台灣採取不友善或是報復的措施。

另外，龔明鑫說，韓國瑜提出的「自經區」政策，每次國民黨陣營的說法和設計都不盡相同，希望韓國瑜能有一個固定而明確的版本來做討論；至於今天韓國瑜提的「數位創新委員會」，龔明鑫說，韓國瑜今天說要每個部會有創新長，之前則是表示要設立數位科技委員會，說法時常更動，韓國瑜應該要完整說明，免得讓人覺得，好像執政黨比韓國瑜更了解韓與國政顧問團的政策差異。（編輯：蘇龍麒）1081225