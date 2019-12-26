調查班結訓 總統肯定調查局反滲透工作

（中央社記者蕭博文台北26日電）總統蔡英文今天主持調查班第56期結業典禮，肯定調查局不論是反滲透或反情報工作都有亮眼成績，並期勉調查局生力軍掌握趨勢提升專業知能、堅守崗位發揚團隊榮譽。

調查局今天舉行調查班第56期結業典禮，本期共有99名學員結訓，平均年齡26.81歲。結業典禮由總統蔡英文主持，國安會秘書長李大維、法務部長蔡清祥等人到場觀禮。

蔡總統致詞時表示，調查局是打擊犯罪、維護國安的重要機關，她過去連續3年主持結業典禮，今年一定要代表國家歡迎學員正式加入調查局團隊，為社會貢獻自己的力量。

她說，除恭喜學員結訓，也要藉機肯定調查局的努力，今年調查局持續加強國際合作打擊犯罪，與越南合作查獲可供1900萬人次吸食的海洛因，是台越合作緝毒史上共同查獲最大宗的毒品案，另外與美國合作偵辦跨國電信詐欺案，將19名台籍嫌犯遣返回台。

蔡總統提到，調查局打擊犯罪、杜絕洗錢的努力也受到國際肯定，此外，這一年來，不論是反滲透或者反情報工作，調查局都有亮眼的成績，未來也還有許多工作需要大家一起努力。

她說，現在調查局正規劃成立資安工作站，持續加強偵辦電腦犯罪以及防制假訊息，這個月立院三讀通過修正國家情報工作法，調查局在維護國安上也承擔起更大的任務和責任。

蔡總統也對調查局生力軍提出兩點期許，第一是掌握趨勢提升專業知能，希望學員掌握時代趨勢，因應新科技帶來的新型犯罪，善用先進科技及大數據等工具，有效打擊犯罪、守護國家安全。

蔡總統並期許學員堅守崗位發揚團隊榮譽，希望大家未來在各自崗位全力以赴，發揮團隊精神，創造更多團隊成果與榮耀。

蔡總統最後提到，下星期將邁入新的一年，期許調查局全體人員精益求精，持續提升工作效能，新的一年繼續加油。（編輯：張銘坤）1081226