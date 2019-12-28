韓陣營質疑赴陸交流登錄 教部：助師生評估風險

（中央社記者陳至中台北28日電）國民黨總統候選人韓國瑜競辦今天指出，大專赴中國大陸交流被要求在一個月前上網登錄，疑似箝制自由。教育部澄清，是為強化學校自我課責，協助師生評估風險，與反滲透法無關。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天出示一紙大專公文，指蔡政府要求12月1日起，赴陸交流需在一個月前上「赴陸交流活動登錄平台」填寫資料。她質疑「反滲透法」尚未通過，教育部此舉恐造成寒蟬效應。

對此，教育部於11月27日就已針對上述平台澄清，今天再度重申，為了推動兩岸學術交流，原本就有建置赴陸教育交流研修學分平台，方便掌握學校交流的學科領域、省分地區分布、學生人數消長等，作為政策評估的背景資料。

近年發生部分台校赴陸交流，涉及敏感的政治活動，例如聆聽中國官員講「習五條」，有被統戰嫌疑。教育部多次發函各校，提醒交流活動需遵循「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，未經許可不得參與大陸黨、政、軍機關團體活動，或是涉及政治性內容的合作行為。

為了強化學校自我課責和內控機制，並保留完整紀錄供查核，教育部於12月1日起建置「赴陸交流活動登錄平台」，其中要求登錄的內容都在現行法規之下，與立法院正在協商的「反滲透法」無關。

教育部指出，兩岸社會、文化、政治、法令規定不同，藉由活動前的登錄填報，可提醒師生注意自身權益，並評估可能的風險。教育部已提供填報手冊和諮詢專線，措施執行至今，各校都配合登錄。

教育部強調，兩岸教育交流的目的在於促進相互了解，應本於「對等互惠」原則，行程安排不應有政治目的及政治性內容，損害台灣的尊嚴立場。（編輯：葉俐緯）1081228