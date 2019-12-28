張善政：販毒除罪化不可行 吸毒勒戒優先

國民黨副總統候選人張善政（前右）28日在台南出席座談活動時表示，若要用食物來比喻，總統候選人韓國瑜可以說是「甘蔗」，愈吃愈甜；他對韓國瑜當選有信心，也相信會做得不錯。中央社記者張榮祥台南攝 108年12月28日

（中央社記者張榮祥台南28日電）中國國民黨副總統候選人張善政今天與台南地方人士座談時表示，製造販賣毒品是罪不可赦，刑法能加重就加重，但未製造販賣的吸毒者，希望不要強迫坐牢，真正要做的是勒戒。

張善政今天下午在台南市安平區和地方人士座談，他表示，台灣監獄6萬人，人口多台灣幾倍的日本，監獄也是6萬人，因台灣把吸毒者都關進去，才使監獄人滿為患。

張善政說，吸毒者是勒戒優先，再關回監獄，看看要關多久，販毒除罪化絕對不可以，吸毒除罪化要看國內方向如何，他沒說吸毒除罪化一定要做，但毒品危害防制條例要從嚴把20公克改為5公克，為什麼不能再嚴一點，讓數量更少就有刑責，甚至是零才沒刑責。（延伸閱讀：網傳校園攜毒免罰 綠委：修法更嚴勿混淆視聽）

此外，張善政也提及2016年霸王寒流及小年夜強震時說，當時他一回台北，因放心不下，就又到台南，賴清德還幫他算了一下，他到台南可能有10次以上。

他表示，他從行政院長卸任時，賴清德送了鮮花和紀念品給他，民進黨和國民黨可以如此不分黨派做事情，「大概只有我和賴清德那個時候了」。

張善政也談到與國民黨總統候選人韓國瑜的關係，他說，高雄市長選舉前，和韓國瑜不熟，直到最近幾個月才與韓國瑜有較多接觸；賴清德曾說張善政是暖男，但張善政指出，韓國瑜是暖男中的暖男，暖男的程度比他多10倍，只是很多人沒有機會接觸到韓國瑜。

張善政表示，韓國瑜的能力，等明年選上再來談，但韓國瑜不會做壞事，韓國瑜昨天在宏達電座談總結時說「大家都說我是草包，但我至少知道什麼事能做，什麼事不能做，我最能做的就是找能幹幫手把國家弄好」，韓國瑜也在高雄驗證，只是被抹黑，無法被看見。

張善政說，他和韓國瑜彼此尊重，都有同樣的心，兩人也都是被網軍黑得很慘的難兄難弟，苦中作樂；韓國瑜向他說「自己已夠黑了，但張善政你也好不到哪裡去」。

張善政表示，若要用食物來比喻韓國瑜，韓國瑜可以說是「甘蔗」，愈吃愈甜；他對韓國瑜當選有信心，也會做得不錯，他們兩人當選，對ECFA的延續比較樂觀，或許可以再談一個較大的新版ECFA，讓兩岸貿易及中小企業不會受到傷害，兩岸關係不能太糟糕，對岸才不會從中搗蛋。（編輯：洪學廣）1081228