更多編輯台推薦新聞：
影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒
政治

影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒

影片／非洲拚環保 廢棄夾腳拖在肯亞重生為藝品
國際

影片／非洲拚環保 廢棄夾腳拖在肯亞重生為藝品

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

臉書散布擁50公克毒品無罪假訊息 調查局約談一嫌

最新更新：2019/12/25 21:04
陳姓男子透過臉書散布毒品相關假訊息，調查局25日約談陳男到案，全案依公職人員選舉罷免法偵辦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
陳姓男子透過臉書散布毒品相關假訊息，調查局25日約談陳男到案，全案依公職人員選舉罷免法偵辦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者蕭博文台北25日電）陳姓男子透過臉書散布「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等假訊息，調查局今天約談陳男到案，全案依公職人員選舉罷免法偵辦。

調查局發布新聞稿指出，關於網路散布「民進黨已經通過毒品條例了」及「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等不實訊息，法務部已澄清屬假訊息，但相關不實訊息仍在網路廣為流傳。

調查局表示，經立案溯源調查，發現陳姓男子18日在臉書張貼「中華民國完蛋了，民進黨已經通過毒品條例了，校園內可以擁有50公克的毒品，才被視為販毒」等不實訊息，今天以陳男涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌，約談陳男到案說明。

新聞稿提到，依法務部說明，這次修正毒品危害防制條例，採取從重從嚴處罰，網路不實訊息與事實完全不符，將持續全力偵辦假訊息案件，以遏阻散布惡意假訊息，並呼籲民眾切勿未經查證任意轉傳訊息。

法務部昨天發布新聞稿指出，毒品危害防制條例修法是針對國人關注新興毒品散播問題，將處罰持有第三級、第四級毒品的入刑標準，由持有20公克以上，降為持有5公克以上即處以刑罰，擴大入刑範圍。

此外，針對無正當理由持有、施用第三、四級毒品，依毒品危害防制條例規定，處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，另需接受4到8小時毒品危害講習；即使持有第三級、第四級毒品低於入刑標準（5公克），也需接受罰鍰等處罰，並無免罰情形。（編輯：洪學廣）1081225

延伸閱讀
吃毒品無罪假訊息 法務部：勿任意轉傳以免觸法立院三讀 持有三四級毒品純質淨重5公克就有刑責持有毒品加重罰則 警：有利毒品防制
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報