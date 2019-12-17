持有毒品加重罰則 警：有利毒品防制

（中央社記者黃麗芸台北17日電）毒品危害防制條例部分條文三讀修正通過，持第三、四級毒品純質淨重5公克就有刑責；警政署刑事局毒品查緝中心執行秘書盧俊宏說，有助查緝及嚇阻成效，也可改善新興毒品問題。

立法院會今天三讀修正通過毒品危害防制條例部分條文，將原本持有第三級、第四級毒品純質淨重20公克以上者就可處有期徒刑，調降為5公克以上；另外販毒給未成年人、懷胎婦女要加重其刑。

盧俊宏告訴中央社記者，目前緝毒是以純值淨重計算，現行標準過高，造成查緝困難，不利毒品防制。

他指出，依近年毒品查緝情形顯示，施用第三、第四級毒品或混合式新興毒品情形有增加趨勢，其中，新興毒品咖啡包或糖果包等，常將毒品和其他物質混裝，易造成毒品成分比例難辨。

盧俊宏說，若依現行法令毒品純值淨重須達20公克以上來看，以施用毒品者每次施用量或每包咖啡包的毒品含量換算，必須持有超過近百包者才構成刑責，未超標者只能以行政裁罰處理，所以才建議修法調降為5公克以上。

盧俊宏表示，若持有毒品超過5公克，因量大即可視為有販賣意圖，修法能有效嚇阻，也可改善新興毒品盛行狀況。

對於販毒給未成年人、懷胎婦女要加重其刑。盧俊宏說，通常青少年吸毒多由第三、四級毒品開始，再進階到第二和第一級毒品，戕害身心甚鉅；為避免毒害，修法是以保護青少年和孕婦為立基點，而非著重在懲罰面，透過加強販毒者的風險（加重刑責），有助改善校園毒品氾濫問題。

盧俊宏認為，毒品查緝為重中之重，一個吸毒者就足以毀了一個家庭，修法能有效嚇阻，預計明年新法上路後，可照現有警力持續執行緝毒任務，不會造成額外負擔和查緝困難。（編輯：李亨山）1081217