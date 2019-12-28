王金平：民進黨執政 嚴重影響國家命脈發展

國民黨嘉義縣第1選區（海區）立委參選人王啟澧（前左）28日晚間在朴子舉辦造勢晚會，前立法院長王金平（前中）特地到場站台。中央社記者黃國芳攝 108年12月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）前立法院長王金平今晚出席國民黨嘉義縣立委參選人王啟澧造勢晚會表示，自民進黨執政以來，已嚴重影響國家命脈發展，唯有國民黨重新執政、在立法院席次過半才能回到正軌。

中國國民黨嘉義縣第1選區（海區）立委參選人王啟澧晚上在朴子市辦理「庶民百姓站出來」造勢晚會，王金平特地到場站台造勢，他看到天空飄著雨，鄉親仍在場相挺，內心感動。

王金平表示，民進黨執政3年多，不僅破壞兩岸和平，又與7個邦交國斷交，後來無法參與國際組織及區域經濟組織，加上無法簽署國與國的自由貿易協定，這都是國家命脈的重要一環，未來只有國民黨重新執政及在立法院的席次過半，兩岸恢復和平，才能挽回劣勢。

王金平指出，「民進黨執政期間，占立法院席次絕對多數，通過法案都以蠻橫方式，造成國家、社會、人民的傷害」，例如年金改革，退休軍公教人員叫苦連天，還有嚴重影響勞資雙方的一例一休，未來國民黨席次能過半，就能重新修定法案，還給大家尊嚴及公道。

王金平說，「前瞻計畫通過4年、新台幣4000億預算，大多不切實際，內部還暗藏貪污」，因此，需要讓王啟澧、國民黨不分區排名第8名的翁重鈞進入立法院，並聯合其他立委好好整頓立法院，就會清出一件一件弊案。

王金平強調一定不能讓民進黨在國會席次過半，若民進黨過半，國家受損、立法院受災難，鄉親不能繼續坐視不管，需讓國民黨立委席次過半，國家才能回到正軌。（編輯：陳俊碩）1081228