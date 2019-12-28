馬英九出漫畫貼圖 重現經典名句賀新年

（中央社記者余祥台北28日電）前總統馬英九基金會推出馬大九LINE貼圖，重現馬英九經典名句與場景，逗趣的內容令人捧腹，也以此向大家祝賀新年快樂。

馬英九基金會表示，馬英九年初化身馬大九拍攝「一日店員」賀歲短片引起轟動，馬英九基金會特別推出馬大九LINE貼圖共24張，除了短片中的變裝橋段外，還包括「太太永遠是對的」、「謝謝指教」、馬英九「多語問好」等名句。

馬英九基金會表示，過去引發網友熱議的「握手」、「鹿茸」、「打瞌睡」等主題，以及「奇怪ㄟ你」、「我怎麼嫁給這種人」等夫人周美青與馬英九的著名對話，也都巧妙化作貼圖內容；「新年快樂」、「生日快樂」等則是應景實用。

馬英九基金會說，不同於其他政治人物的貼圖多用照片製作，馬大九貼圖採漫畫形式，由知名才子「台灣鯛民」廖彥朋設計創作，這是繼馬英九新春福卡後，馬英九基金會再次與廖彥朋合作。

廖彥朋表示，長期以來民眾對馬英九已有既定的印象，要抓住馬英九的神韻，又要讓人眼睛一亮，並不容易；尤其畫帥哥容易，畫長者也不難，但要畫有年紀的帥哥可就不太簡單。

至於貼圖裡面有許多「大不敬」內容，馬英九是否會不高興，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九非常能夠自嘲，從卸任時及今年初拍的兩部短片中，就可看出他搞笑的功力；馬英九事先並不知道同仁們在搞什麼鬼，看到成品後也覺得有趣，還說以後要拿馬大九貼圖傳給美青姐。（編輯：林淑媛）1081228