拚北市立委席次 蘇貞昌卓榮泰接力輔選何志偉

民進黨主席卓榮泰28日晚間出席台北市立委何志偉的造勢活動時表示，把台北市翻轉，全國席次就能過半。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月28日

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）距離大選只剩下2週，民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌今晚接力為爭取連任的民進黨台北市立委何志偉站台輔選。卓榮泰說，把台北市翻轉，全國就能過半，國會過半就能讓蔡總統政策獲得支持。

2020總統、立委選戰進入最後階段，卓榮泰、蘇貞昌今晚接連出席「蔡英文&何志偉台灣要贏大同晚會」，全力衝刺北市立委席次。

原為台北市議員的何志偉今年1月贏得台北市立委補選，進入國會。卓榮泰表示，何志偉本來是這次才要出來參選，但為了黨的請託，他願意在去年九合一選舉民進黨大敗後，在很糟的環境中，為黨出征，參加立委補選。

卓榮泰批評，國民黨不分區立委名單令人擔心，卻又不願更改，還說納入吳斯懷對選情不會有影響，他呼籲民眾用選票告訴國民黨，會不會有影響。不僅於此，國民黨黨主席、總統候選人、副總統候選人還使用輕視女性的語言，國民黨錯誤連連。

接著上台的蘇貞昌則說，立委做得好不好，「行政院長最知道」，他稱讚何志偉做得最認真，從市議員到立委，都認真為地方做事、顧台灣主權，不僅有國際觀，也很了解基層，點子很多，很會為地方爭取預算。

蘇貞昌表示，再過2週就要選舉了，總統做得好不好，行政院長最知道。而行政院長工作繁重，從豬到蚊子都要顧，例如，高雄市登革熱疫情嚴重，他核定補助高雄8000多萬，「希望蚊子不要飛出來，結果是市長跑出來」。

他也細數蔡政府政績，包括非洲豬瘟的防疫工作有成，讓民眾有豬肉可以吃，還有台商回台投資、外商加碼投資台灣、減稅等，呼籲選民讓做事的政府繼續做，也讓何志偉留在國會，幫忙顧預算、顧台灣。

台北市第2選區（大同、東士林）共有6名立委參選人，包括民進黨的何志偉及國民黨的孫大千。（編輯：林淑媛）1081228