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鄭文燦：桃園選情審慎樂觀 最後階段要全力以赴

最新更新：2019/12/29 22:26
桃園市長鄭文燦29日下午出席環境清潔稽查大隊業務聯繫會議後受訪表示，目前民進黨及無黨籍的桃園市現任立委4選區，選情幾乎都是領先或微幅領先，原國民黨籍立委選區的中壢跟平鎮、龍潭，目前也在拉近中，所以整個選情是審慎樂觀。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月29日
桃園市長鄭文燦29日下午出席環境清潔稽查大隊業務聯繫會議後受訪表示，目前民進黨及無黨籍的桃園市現任立委4選區，選情幾乎都是領先或微幅領先，原國民黨籍立委選區的中壢跟平鎮、龍潭，目前也在拉近中，所以整個選情是審慎樂觀。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市長鄭文燦今天表示，選情審慎樂觀，桃園市現任民進黨及無黨籍立委選區保持領先，原國民黨立委選區則持續拉近，但現在還剩最後衝刺階段，敦促各參選人要全力以赴。

鄭文燦下午出席環境清潔稽查大隊業務聯繫會議後，接受媒體聯訪表示，民進黨及無黨籍桃園市現任立委4個選區，選情幾乎都是領先或微幅領先，原國民黨立委選區的中壢跟平鎮、龍潭區，目前也在拉近中，整個選情審慎樂觀。

鄭文燦指出，就像比賽跑1600公尺，現在還剩下最後一圈400公尺，已進入最後衝刺階段，因此還是要敦促各立委參選人跟團隊全力以赴。

至於總統選情方面，鄭文燦說，國民黨總統候選人韓國瑜在競選活動中多次失言，所以韓國瑜支持度始終沒有拉起來，中間選民也很難接受，甚至很多「知識藍」接受度也不高，目前看起來蔡總統領先得很明顯。（編輯：洪學廣/李亨山）1081229

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