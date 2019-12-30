吳怡農對決蔣萬安 賴清德：進入黃金交叉

民進黨副總統候選人賴清德（右）30日陪同黨籍台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（左）車隊掃街，兩人比出各自的選舉號次。中央社記者吳家昇攝 108年12月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市第3選區立委之爭被外界視為雙帥對決，由民進黨參選人吳怡農對上現任國民黨立委蔣萬安。民進黨副總統候選人賴清德今天表示，目前已五五波、勢均力敵，正進入黃金交叉。

賴清德上午陪同吳怡農進行車隊掃街拜票，他會前接受媒體聯訪時表示，為守護台灣，北市立委席次每一個都很重要，不論老將新兵都全心全力投入選戰，首都每一席都很關鍵，民進黨力拚每一席都要高票當選。

賴清德指出，吳怡農為世界名校耶魯大學的高材生，具財經和國防專業，且為守護台灣而放棄美國國籍，並回國當兵，更投入這場艱辛選戰和最艱辛的選區，看到吳怡農就令人想到電影「不可能的任務」的男主角，接受民進黨徵召、承擔台灣的使命，要去完成一項不可能的任務。

他指出，吳怡農和蔣萬安的選情目前已是五五波，勢均力敵，正進入黃金交叉，希望選民在最後這段期間要全力支持吳怡農，讓選舉結果和電影一樣。

媒體問到如何看韓辦否認國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中造勢晚會上爆粗口，且國民黨主席吳敦義日前也曾否認辱罵總統蔡英文是「衰尾查某」。賴清德表示，應將影片和聲音放出來，就很清楚。

針對近來選情狀況，吳怡農也表示，自己非常有決心，也越來越有信心，絕對有機會贏得勝選，選戰進入倒數階段，會做最後衝刺，許多支持者也看到他是個立場堅定且明確的候選人，會衝刺最後一哩路。

媒體追問蔣萬安說外界指他被國民黨黨意綁架是標籤式批評，是否會和蔣萬安進行辯論。吳怡農說，自己很樂意和蔣萬安辯論，認為所有關鍵議題他都是立場明確且一致，但蔣萬安卻一再選擇迴避，包括國家安全、歧視女性言論和中國打壓香港等等。

吳怡農指出，立法院會明天將處理反滲透法草案，期待蔣萬安能有真正實質表現，因為選民有權利知道參選人對關鍵議題的立場。

對於韓國瑜昨天辯論指前總統蔣經國是五短身材，吳怡農認為，對於傳統政治操作、語氣和口水，都不用花太多力氣理會和處理，應回歸到理念、政策立場和對國家安全及主權的堅持，傾聽年輕人的聲音，建立新的國會政治典範。（編輯：張銘坤）1081230

民進黨副總統候選人賴清德（車上右）30日陪同黨籍台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（車上右2）車隊掃街，受到支持者熱烈歡迎。中央社記者吳家昇攝 108年12月30日

民進黨副總統候選人賴清德（車上左）30日在台北與民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農（車上右）車隊掃街，沿路向民眾揮手致意，懇託支持。中央社記者吳家昇攝 108年12月30日

民進黨副總統候選人賴清德（圖）30日陪同黨籍台北市第3選區立委參選人吳怡農車隊掃街，向民眾拜票。中央社記者吳家昇攝 108年12月30日

民進黨副總統候選人賴清德（左）30日前往民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農（右）競選總部，在簽名牆留下簽名。中央社記者吳家昇攝 108年12月30日