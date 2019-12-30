韓國瑜造勢喊台胞 蔡其昌：讓人認為是心裡想的

立法院副院長蔡其昌（中）30日與無黨籍立委洪慈庸（左2）、台灣基進黨立委參選人陳柏惟（右2）及民進黨立委參選人莊競程（左）等人，前往沙鹿區朝興宮參拜，會中共同呼籲民眾返鄉投票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台中造勢，口誤2300萬民眾為「台胞」，立法院副院長蔡其昌今天受訪表示，口誤成為新聞，是因韓國瑜的言論都較傾中，讓別人認為口誤是心裡想的。

蔡其昌今天與尋求連任的台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）無黨籍立委洪慈庸、第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）台灣基進黨立委參選人陳柏惟與第5選區（北區、北屯區）民進黨立委參選人莊競程等人，前往沙鹿區參拜朝興宮，並為明年1月3日在沙鹿區舉辦的「爭自由x戰線搖滾」活動宣傳。

針對韓國瑜昨晚造勢時，口誤2300萬民眾為「台胞」，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，選舉難免會口誤，別人口誤不會成為焦點，而只有韓國瑜會，那是因為韓國瑜包括進到中聯辦與過去的言行舉止，都讓人覺得言論比較傾向中國，對於中國欺負台灣，想要併吞中華民國的舉動，也從來不譴責與駁斥，讓別人認為口誤是心裡想的。

蔡其昌說，喊中華民國在台灣喊，在政見台上喊都是很簡單的，但民眾比較期待的是，作為國家領導人進到中聯辦的時候，喊中華民國意義比較大，韓國瑜口誤為什麼會變成新聞，重點在於對方平常的表現，大家並不認為，是在保衛台灣、捍衛中華民國。

至於昨晚雨天，韓國瑜的造勢活動仍吸引許多民眾參與是否影響選情，蔡其昌說，大家不能鬆懈，正是因為還有很多人會去，所以支持總統蔡英文的人，支持台灣的好朋友，一定不能鬆懈與大意，要在最後階段，全力為蔡總統拉票，為民進黨與友軍提名的立委及政黨票幫忙拉票。

此外，針對陳柏惟與漫畫家nagee號召將舉辦的「爭自由x戰線搖滾」活動，陳柏惟說，活動在沙鹿舉辦，地點不但是他的選區，還是對手顏寬恒的大本營，一方面希望用搖滾樂反抗權威、對抗不公的精神，大聲嘶吼出民眾期望翻轉的力量，也號召所有認同理念的人回家投票。

洪慈庸指出，活動舉辦有指標性的意義，希望號召台灣各地所有的年輕人，這一次一定都要回鄉投票，因為這一票是決定大家與下一代的未來，希望所有台灣人都回鄉投票。（編輯：黃世雅）1081230