張善政：九二共識被習近平與民進黨汙衊

國民黨副總統候選人張善政（圖）在接受30日刊出的媒體專訪時表示，「九二共識」被中國國家主席習近平汙衊，也被民進黨汙衊。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北30日電）國民黨副總統候選人張善政在接受今天刊出的媒體專訪時表示，「九二共識」被中國國家主席習近平汙衊，也被民進黨汙衊，現在韓陣營提「一中各表的九二共識」，而對岸沒說話，他覺得這是善意的釋出。

德國之聲今天刊出張善政的專訪，張善政表示，「九二共識」被對岸汙衊，也被民進黨汙衊，真正的意思是「一中各表」，要綁在一起，但對岸是否接受「一中各表」的態度一直很模糊。

張善政指出，他曾說過不要提「九二共識」，是因為「九二共識」的前提是「一中各表」，對岸若不承認「一中各表」，那「九二共識」就破產。韓陣營的兩岸政策是把「九二共識」跟「一中各表」綁在一起，而對岸沒有說不要，他覺得這是善意的釋出。

對於習近平在年初表示，「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識」。張善政表示，習近平把「九二共識」汙衊，因為「九二共識」沒有說要謀求兩岸統一，如果要把「九二共識」跟謀求中國統一綁在一起，絕對不接受，所以他當時才提不要講「九二共識」。

張善政指出，現在韓陣營講說「一中各表的九二共識」，而對岸沒說話，表示現在對岸基本不反對這個東西，但是否接受還不知道。

他說，不過國際的東西不是零跟一，有一個模糊空間，希望在模糊空間成為台灣最大的空間。一國兩制或是「謀求中國統一的九二共識」，這個空間不夠模糊，絕對不要。

張善政表示，「一中各表」講出來對岸沒有發聲，表示說現在這模糊空間是存在的，怎麼樣把這個模糊空間弄到將來對台灣有最大的利益，這是韓陣營將來要努力的方向。（編輯：蘇龍麒）1081230