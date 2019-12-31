反滲透法闖關 林右昌：為維護中華民國主權

基隆市長林右昌表示，不要將反滲透法扭曲變成好像是反交流，而是為了要維護台灣既有的民主和自由政治制度和生活方式，更重要是要維護自由、民主的中華民國主權。中央社記者王朝鈺攝 108年12月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）立法院會今天處理反滲透法草案，預計上演表決大戰，基隆市長林右昌說，法案目的是要維護自由民主的中華民國主權，不要扭曲變成好像是反交流，早通過會比晚通過好。

林右昌上午在市務會議後記者會表示，台灣大概從來沒有要滲透、干預中國大陸的政治和社會，反而這幾年來已受到中國非常大的壓力，不要扭曲而單純化所謂的兩岸交流問題，中共政權本質到目前為止是威權專制獨裁政權，並沒有任何民主和言論自由機制。

他說，中國反而以集權專制獨裁政體影響台灣內部政治，這是民主國家這幾年來驚覺中國政府已利用資源和能量影響全世界民主國家政治的正常運作，這是民主國家為何陸續推動法制的動作，台灣更是首當其衝。

林右昌表示，不要將反滲透法扭曲變成好像是反交流，而是為了要維護台灣既有的民主和自由政治制度和生活方式，更重要是要維護自由、民主的中華民國主權，這才是真正目的。

記者詢問，這屆立委任期即將屆滿，為何要今天強行通過？林右昌說，「這不是強行不強行問題」中國對台灣各領域影響和滲透不是今天的事，已是長久的事情，在香港反送中事件發生後，今年擴大大家的疑慮，法案早通過會比晚通過好。

此外，國民黨總統候選人韓國瑜日前在辯論會批評媒體，林右昌表示，非常不恰當，即便韓國瑜不是總統候選人，而是立委候選人，這樣的發言非常不妥，更別說是競選總統，國家最高領導人的言行應該要作為國民表率，發言極為不妥。（編輯：李錫璋）1081231