教授指遭調查 調查局：警方依權責處理

（中央社記者蕭博文、黃麗芸台北31日電）國立台灣大學政治學系教授蘇宏達指遭調查是否散布謠言，法務部調查局今天說，全案依法函送警察機關，由警方依權責處理；北市府警局南港分局說，全案依法令規定執法。

蘇宏達在社群網站臉書（Facebook）發文表示，去年他在臉書批評國立故宮博物院政策，被控違反社會秩序維護法，雖已過了社維法追溯期，調查局仍要求警察局約談。

社維法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

調查局發布新聞稿表示，全案是李姓民眾今年10月於臉書社團轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮」不實影片，故宮曾嚴正駁斥相關內容非事實。

調查局溯源發現是蘇宏達於臉書製播影片，屬社維法案件，2日函送台北市政府警察局逕依權責處理。

調查局表示，假訊息充斥網路環境，調查局依法定職掌，立案偵辦構成法辦要件的「影響國家安全」、「危害社會安定」、「違反公職人員選舉罷免法第104條」與「總統副總統選舉罷免法第90條」假訊息，追查不法。

公職人員選罷法第104條規定，意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

總統副總統選罷法第90條規定，意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

調查局說，選舉期間為遏止假訊息影響選舉結果，在尊重言論自由前提下，全力偵辦假訊息案件，遏阻惡意假訊息散布，並呼籲民眾，勿未經查證任意轉傳訊息。

南港分局發布新聞稿表示，蘇宏達稱上傳網路影片已超過2個月時效，仍遭警方通知應詢，認為是「調查局否決了警局的報告，要求繼續查處」、「行政院下令調查局處理」及不顧時效強行求供等都非事實。

南港分局說，蘇宏達去年11月16日於臉書發文「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命」案，是依調查局桃園市調查處2日函稱疑涉違反社維法相關規定，請警方查處。

南港分局說，經勘查影片內容指「民進黨計畫2025年之前消滅故宮」，已經故宮官方網站澄清，但訊息仍未刪除，並放置網路供閱覽，就寄發通知書給蘇宏達，20日到警局說明以釐清案情。

南港分局表示，警方偵訊過程中，都依相關法令規定偵查，對蘇宏達有利及不利的陳述都載明於偵查卷宗，並依違反社維法罪嫌移送台灣士林地方法院內湖簡易庭裁處。

是否超過追溯期部分，南港分局說，蘇宏達仍將影片置放臉書供不特定人觀看，行為有連續及繼續狀態，但這仍屬法院職權，警察機關無權逕行認定，23日檢具相關資料移送士院內湖簡易庭裁處。（編輯：李明宗）1081231