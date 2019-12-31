教授自爆遭查水表 國民黨：政府侵害言論自由

（中央社記者王承中台北31日電）台大政治系教授蘇宏達今天自爆遭政府「查水表」，國民黨發言人王鴻薇表示，蔡政府侵害人民言論自由，國民黨強力聲援蘇宏達。韓國瑜競辦總發言人王淺秋則說，有收到類似案件檢舉，評估組律師團幫民眾打官司。

台大政治系教授蘇宏達今天在臉書發文表示，因為去年他在臉書上批評政府的故宮政策，被控違反社會秩序維護法，儘管已經過了社維法的追溯期，但調查局仍舊要求警察局約談他。若台大教授的政策評論都受如此的震懾和恐嚇，更何況一般人，以後誰還敢批評政府、議論政策。

國民黨文傳會副主委兼發言人王鴻薇上午與國民黨總統候選人韓國瑜競總副總幹事周錫瑋、文傳會主委程美華共同召開記者會，她表示，蘇宏達遭「查水表」茲事體大，政府竟然如此侵害人民言論自由，呼籲大家一起分享蘇宏達的貼文，國民黨也強力聲援蘇宏達。

王鴻薇指出，民進黨政府鋪天蓋地箝制民眾言論自由，難道在臉書上不能批評政府。「反滲透法」就是戒嚴法，如今反滲透法還沒有通過，就已言論戒嚴，蔡政府侵害言論自由到如此程度。

隨後，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋，以及國政顧問團成員、律師葉慶元也在韓國瑜競選辦公室召開記者會。

王淺秋表示，國家的政策難道不能被民眾檢驗，當台大教授都沒有評論時政的時候，台灣是否還夠格被稱為民主國家，質疑台灣的言論自由開倒車，民進黨在箝制台灣言論自由。韓陣營陸續收到很多類似案件檢舉，如果有民眾面對同樣的問題，歡迎來檢舉，韓陣營正在評估是否組成律師團幫民眾打官司。

葉慶元則指出，言論自由的基本概念就是人民有批評、意見交換的自由，鼓勵各種不同意見自由交換，結果政府對政策批評卻用散布謠言的方式懲罰，是言論自由所不允許的，且社維法散布謠言的追溯時間只有兩個月，警察明知超過期限，但卻被調查局壓著去約談，這才是最可怕的地方。（編輯：楊玫寧）1081231