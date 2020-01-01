宋楚瑜元旦升旗4次表達抗議強行通過反滲透法[影]

親民黨總統候選人宋楚瑜（左）與鴻海創辦人郭台銘（右）1日清晨在國父紀念館廣場參加升旗典禮，兩人對國旗行舉手禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日

（中央社記者范正祥台北1日電）反滲透法立法引發朝野論戰，親民黨總統候選人宋楚瑜今天參加國父紀念館元旦升旗後接受媒體聯訪時，4次表達抗議強行通過反滲透法，他說，「向民進黨、特別是總統蔡英文提出強烈抗議。」

宋楚瑜和鴻海集團創辦人郭台銘共同參加國父紀念館前升旗，會後接受媒體聯訪。

宋楚瑜指出，全民關心國家安全，不容置疑，人人都希望自由民主制度能夠確保。但是非常遺憾，民進黨以多數暴力，違反程序正義，而且沒有過跨部會協調，也沒有施行細則的主管單位，就強行通過反滲透法，將來會衍生人民權益受損狀況。

他說，對於強行立法的作為，「向民進黨、特別是總統蔡英文提出強烈抗議。」

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宋楚瑜表示，反滲透法強行通過，造成人人自危，而且「非常嚴重」影響兩岸正常交流，「我們再一次提出嚴正的立場，向民進黨和蔡總統提出嚴正的抗議。」

他質疑，反滲透法倉促通過，影響200萬台商在大陸活動，對於宗教交流、學術活動、經貿來往，也會造成人人自危，違反人權。對此，「我們強烈的再度抗議」。

宋楚瑜呼籲，大選投票用選票展現台灣希望永保自由民主的制度。他也再次表達，「代表親民黨、競選團隊及廣大的人民，向蔡總統及民進黨團提出嚴正抗議。」

郭台銘接受媒體聯訪時表示，他並不是完全反對反滲透法，但是不能強行通過。

他說，這次反滲法強行通過，可以看出權力的傲慢，所以國會席次不能一黨獨大。

此外，郭台銘也重申昨天在臉書發表的聲明，未來若有任何學生、老師、一般人士、小藝人、小老闆等非政黨政治或黨務人士因反滲透法受到調查，他義務提供律師團隊協助處理。（編輯：楊凱翔）1090101

親民黨總統候選人宋楚瑜（右）與鴻海創辦人郭台銘（左）1日清晨在國父紀念館廣場參加升旗典禮，兩人手舉國旗，高呼中華民國萬歲。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日

親民黨總統候選人宋楚瑜（前右8）、副總統候選人余湘（前右9）、不分區立委候選人劉宥彤（前右5）及蔡沁瑜（前右10），與鴻海創辦人郭台銘（前右7）1日在國父紀念館廣場與大批支持者共同參與典禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）與鴻海創辦人郭台銘1日在國父紀念館廣場參加升旗典禮，宋楚瑜觀看儀隊行進。中央社記者吳家昇攝 109年1月1日