黑鷹直升機迫降 侯友宜：烏來礁溪兩路搜救

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員搜救。新北市長侯友宜（前左2）抵達烏來消防隊了解狀況。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日

（中央社新北2日電）黑鷹直升機迫降新北市烏來區，新北市長侯友宜今天在烏來前進指揮所說，目前直接、間接得到的訊息，機上13人中，11人安全、2人失蹤，目前已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。

他說，新北市政府消防局與警方已成立特搜單位，一早已派約30人進失事地，但要到達目的地約3、4小時，目前還沒到，礁溪方面也已派人前往，兩邊同時搜救，並已清出傷患後送的直升機降落場，全力配合軍方搶救。（編輯：李明宗）1090102

國防部2日表示，黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。新北市長侯友宜（前左2）前往烏來消防隊了解狀況。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

黑鷹直升機迫降新北市烏來區，新北市長侯友宜（前中）2日在烏來前進指揮所說，目前直接、間接得到的訊息，機上13人中，11人安全、2人失蹤，已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。中央社記者王鴻國攝 109年1月2日

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員立即派員前往搜救，軍方憲兵也進駐烏來地區維持交通。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，消防人員在烏來分隊隨時更新最新搜救進度。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日