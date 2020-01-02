黑鷹直升機迫降 侯友宜：烏來礁溪兩路搜救
最新更新：2020/01/02 12:31
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員搜救。新北市長侯友宜（前左2）抵達烏來消防隊了解狀況。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日
（中央社新北2日電）黑鷹直升機迫降新北市烏來區，新北市長侯友宜今天在烏來前進指揮所說，目前直接、間接得到的訊息，機上13人中，11人安全、2人失蹤，目前已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。
他說，新北市政府消防局與警方已成立特搜單位，一早已派約30人進失事地，但要到達目的地約3、4小時，目前還沒到，礁溪方面也已派人前往，兩邊同時搜救，並已清出傷患後送的直升機降落場，全力配合軍方搶救。（編輯：李明宗）1090102
國防部2日表示，黑鷹直升機迫降烏來機上共13人，有10人已找到，都有生命跡象。剩下參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞少將等3人尚在搜救中。新北市長侯友宜（前左2）前往烏來消防隊了解狀況。中央社記者王飛華攝 109年1月2日
黑鷹直升機迫降新北市烏來區，新北市長侯友宜（前中）2日在烏來前進指揮所說，目前直接、間接得到的訊息，機上13人中，11人安全、2人失蹤，已從烏來與宜蘭縣礁溪鄉兩路前進事發地點搜救。中央社記者王鴻國攝 109年1月2日
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員立即派員前往搜救，軍方憲兵也進駐烏來地區維持交通。中央社記者王飛華攝 109年1月2日
國防部2日證實，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，消防人員在烏來分隊隨時更新最新搜救進度。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日
國防部2日證實，包含參謀總長沈一鳴上將等人上午搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員緊急在烏來分隊集結，利用地圖研究搜救路線。中央社記者徐肇昌攝 109年1月2日
請繼續往下閱讀