民進黨全國同步站路口拜票 拚總統連任國會過半

選戰倒數，民進黨全國的立委候選人2日同步在上午7時30分於全台300多處路口向選民拜票，總統蔡英文（前右6）一早現身台北小巨蛋替北市8名立委候選人加油打氣，現場齊聚百名支持者高喊凍蒜。中央社記者王飛華攝 109年1月2日

（中央社台北2日電）民主進步黨今天舉辦全國同步站路口拜票活動，黨內所有立委候選人與黨公職上午站在各自選區路口向選民請託、拜票，呼籲選民在11日要出來投票，守護台灣民主。

總統蔡英文競選連任辦公室日前舉行「選前造勢活動暨全國同步站路口拜票」活動記者會宣布，今天上午所有民進黨立委候選人串聯同步在全國各個選區重要路口拜票。

迎接2020年第一個工作日，蔡總統競選連任桃園競選總部配合民進黨全黨總動員，由桃園市6個區域立委選區候選人、黨籍桃園市議員與全國同步，一起站在各選區主要路口拜票。

蔡總統競選連任桃園競選總部總幹事張火爐表示，總統及立委大選已進入白熱化，民進黨籍桃園市議員早上陪同各區立委候選人誠懇、謙卑地站在街頭，向選民請託，呼籲「桃園人站出來」相挺，在11日以選票支持，贏得最後勝選。

民進黨台中市8個選區立委候選人與黨籍台中市議員上午全部同步在各選區主要路口向市民拜票，其中台中市第5選區（北、北屯區）立委候選人莊競程選擇在北屯路、進化路口向民眾問候。

民進黨2日舉辦全台同步站路口拜票活動，台中市第5選區（北、北屯區）立委候選人莊競程（前）在北屯區與進化路口向民眾拜票。中央社記者郝雪卿攝 109年1月2日

莊競程戴著有2號手勢的大手套，並擺上Q版人型看板，不斷地向往來民眾打招呼，吸引很多路人的目光。他表示，希望北、北屯區鄉親可以給年輕專業的他一個機會進入立法院，他一定會光榮北、北屯區。

高雄市部分，民進黨力拚總統連任、國會過半、高雄立委「八仙過海」，黨籍不分區立委提名人管碧玲帶領區域立委第5選區（三民區等）候選人李昆澤、第6選區（鼓山區等）趙天麟在大順路、九如路口向過往人車請託拜票，尋求支持。

高雄市有8個立委選區，蔡總統競選連任高雄競選總部主委管碧玲指出，對高雄選情很有信心，呼籲選民11日出來投票，就能「八仙過海」、「高雄大贏、台灣就贏」。

在九如路的現場還透過視訊與市內其它選區立委候選人連線加油打氣，有第3選區（左營、楠梓區）的劉世芳、第1選區（旗山區等）的邱議瑩，還有第8選區（前鎮區等）的賴瑞隆等人同步路口掃街。

離島澎湖縣由黨籍立委候選人楊曜等在馬公市中華路及六合路段主道上向往來的人車拜票，活動中還出動電音三太子，頗為吸睛。

除民進黨立委候選人全國串聯同步站路口拜票，無黨籍台中市第3選區（神岡區等）立委候選人洪慈庸也同步配合在大雅區中清路、民生路口向大家拜票。

另外，洪慈庸競選團隊還在4個路口同步拜票，分別由洪慈庸丈夫卓冠廷在后里區甲后路與眉山路口、民進黨台中市議員蕭隆澤在潭子車站前、民進黨台中市議員周永鴻在神岡區民生路及中山路口等地，向選民請託拜票。（編輯：戴光育）1090102