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黑鷹直升機迫降意外 韓國瑜不捨向殉職弟兄致敬

最新更新：2020/01/02 15:18

（中央社記者余祥台北2日電）空軍一架UH-60M黑鷹直升機今天在烏來山區發生迫降意外，參謀總長沈一鳴等8人殉職。國民黨總統候選人韓國瑜表示，同為軍人出身，感到萬分不捨，也期盼民眾在重大事件發生時能團結一心，給予軍方最大支持。

空軍一架UH-60M黑鷹直升機上午在烏來山區發生迫降意外，空軍下午召開記者會證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。

韓國瑜競選辦公室透過新聞稿對此意外表達深切哀悼；同為軍人出身，這次意外我國痛失8名優秀的國軍弟兄，韓國瑜對此感到萬分不捨，也在此向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

韓競辦呼籲，在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查。同時期盼民眾在此重大事件發生之時，能夠團結一心，給予國軍弟兄最大支持。未來我們也要思考，如何確保意外不再發生，也希望所有民眾一同為國軍祈福。

國民黨也透過新聞稿表示，對此表達哀悼之意，盼亡者安息，傷者早日康復；國民黨也呼籲政府相關單位儘速查明事件真相，並針對同類型機種確實做好全面檢整，避免憾事再度發生。（編輯：蘇志宗）1090102

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