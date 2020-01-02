沈一鳴夫人：以總長為榮 一定會堅強

（中央社記者葉素萍台北2日電）國防部黑鷹直升機今天上午在新北坪林、宜蘭交界處失事，包括參謀總長沈一鳴等8人不幸罹難。蔡英文總統今晚在臉書貼文轉述沈一鳴夫人談話表示，她以沈總長為榮，一定會堅強。

UH-60M黑鷹直升機今天迫降新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷。宜蘭縣警消單位獲報後立即從礁溪山區入山，下午找到失事現場，並將傷者用擔架等方式運送下山。

沈一鳴遺體也於晚間8時13分抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈，送參謀總長最後一程；沈一鳴家屬也在救護車後跪地哭喊「一鳴，回來了」，場面哀痛。

蔡英文總統下午前往宜蘭金六結新訓中心，關心搜救進度並聽取相關簡報時表示，這是有史以來最高層級將領因公殉職，她已下令，所有國防軍事單位降半旗3天。

總統晚間也在臉書貼文表示，今天發生的事故，來得突然，在等待消息的過程中，我明白家屬的心情一定很忐忑、很難受。

總統轉述在宜蘭慰問沈一鳴總長的夫人時，沈一鳴夫人跟總統說，她經常只能看見沈總長的背影，沈總長為國辛勞，她以沈總長為榮，一定會堅強。

從宜蘭趕回空軍松山指揮部後，總統也慰問了其他罹難官兵的家屬，表達最深的哀悼，並指示國防部全力協助治喪事宜，後續的撫卹，一定要從優、從寬、從速辦理。（編輯：林孟汝）1090102