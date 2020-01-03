海豚直升機支援台東救護 慈航任務不中斷

（中央社記者盧太城台東縣3日電）一架空軍黑鷹直升機昨天發生迫降意外，內政部空勤總隊同型直升機停飛特檢，改由海豚直升機今天進駐台東接手救護工作，讓慈航任務無縫接軌。

空軍救護隊編號933的「UH-60M」黑鷹直升機昨天迫降新北市烏來區桶後溪谷，造成參謀總長沈一鳴上將等8人不幸殉職。內政部空中勤務總隊現有黑鷹直機全面停飛特檢，以確保飛航安全。

基於救護任務需要，空勤總隊第3大隊第2隊（服務區域為高雄市、屏東縣、澎湖縣等地區）今天派遣1架AS-365海豚直升機支援第3大隊第3隊（服務區域為台東縣）。

早上由特搜人員陪同前往接機，中午海豚直升機抵達台東豐年機場，同時擔任台東救護重任的海巡人員也前往豐年機場接機。

空勤總隊第3大隊第3隊隊長祝世全向媒體指出，國軍黑鷹直升機意外發生後，總隊即指示進行特檢，所屬黑鷹停飛進廠受檢，這段期間離島後送勤務，將由海豚直升機暫時接替任務，台東鄉親不用擔心。

祝世全表示，特檢由漢翔公司承包專業技術人員進行檢查，預計特檢作業需費2天時間，經試車沒有問題，黑鷹就可接手後送任務。

祝世全指出，台東離外島傷病患後送及山難救援任務，目前已做好萬全準備，無縫接軌，絕不會有空窗期；至於海豚直升機無法執行高山救護問題，空軍救護隊還有另一架EC225機種能執行高山救援，8000呎以下則由海豚直升機支援。（編輯：戴光育）1090103