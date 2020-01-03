待兵如子沒官架 前傳令盼沈一鳴殉職是假新聞

黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴（左）不幸罹難，基隆市政府教育處體育保健科長李上泰在臉書上傳一張當兵時期與沈一鳴的泛黃合照，回憶起沈一鳴，他說，沈一鳴待兵如子，沒有官架子，真希望殉職消息是「假新聞」。（李上泰提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年1月3日

（中央社記者王朝鈺基隆3日電）黑鷹直升機昨天失事，參謀總長沈一鳴不幸罹難，基隆市府科長李上泰回憶自己當兵時，沈一鳴是他的長官，他說，沈一鳴待兵如子，沒有官架子，真希望殉職消息是「假新聞」。

基隆市政府教育處體育保健科長李上泰在臉書上傳一張當兵時期與沈一鳴的泛黃合照，回憶2008年到2009年間，自己在國防部服役擔任傳令兵，當時沈一鳴已是少將，擔任國防部長辦公室主任，為人親切斯文有禮，待兵如子，沒有任何一點官架子。

李上泰說，就算部屬犯錯，沈一鳴也不會罵人，只要眉頭一皺，大家就會為出的包自責不已，服役期間在眾多將星中，讓他由衷信服、感佩與尊敬。

李上泰回憶，部長辦公室以前蚊子很多，小兵都要輪流拿電蚊拍電蚊子，軍官通常不會理會小兵，但某天沈一鳴留守時竟說，「蚊子太多了，我也一起來抓」，完全沒有官架子。另外，沈一鳴飲食也很簡單，阿兵哥吃什麼就跟著一起吃，不會特別要求其他餐點。

「你退伍想幹嘛呀？師大畢業不當老師，也可以來從軍，要不要我幫你引薦一下」，李上泰說，沈一鳴以低沉嗓音曾說的這段話至今仍言猶在耳，因此昨天在新聞看到沈一鳴殉職消息，真心希望這是「假新聞」。

李上泰表示，這是國家損失，自己非常哀慟且不捨，沈一鳴一生投筆從戎，為國奉獻、犧牲，「長官，謝謝您過去的照顧，願您一路好走」。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北和宜蘭交界山區失事，機上13人，包含沈一鳴在內共8人罹難，另有5人受傷。（編輯：洪學廣）1090103