黑鷹失事 運安會：排除大部分機械或天氣因素

UH-60M黑鷹直升機2日迫降在新北、宜蘭交界山區，搜救人員趕赴現場，在飛機殘骸中積極搶救。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰傳真 109年1月2日

（中央社記者余曉涵台北4日電）黑鷹直升機2日失事釀嚴重死傷，運安會官員今天透露，機械因素80%可排除，天氣部分從黑盒子內容來看，80%至90%排除下沉氣流的機率，而人為因素部分還需進一步分析。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日上午7時挺進山區尋找黑盒子，並於10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因，運安會今天下午也正式將相關資料移交給國防部。

運安會官員接受媒體訪問透露，目前機械維修超限以及設備異常晶片卡將交回原廠解讀，只要有辦法解讀，就可以100%知道到底發生什麼事。

運安會官員也說，這張晶片卡裡有很多重要參數，記錄了很多機械有沒有異常、操作有沒有異常等。

運安會官員表示，目前雖然能80%排除機械的因素，但還是有20%的機率；天氣部分從黑盒子的內容來看，看不出有亂流的跡象，也可以80%到90%排除下沉氣流的機率。

至於有沒有可能是人為因素，運安會官員說，這部分還需進一步分析，才會知道有沒有人為因素。

另外，運安會官員表示，國防部也希望請運安會利用3D動畫的方式還原。（編輯：張雅淨）1090104

運安會4日完成國軍失事黑鷹直升機黑盒子（圖）資料解讀。（國防部提供）中央社記者余祥傳真 109年1月3日

空軍取回黑鷹黑盒子資料 交調查委員會釐清肇因

（中央社記者王承中台北4日電）國軍黑鷹直升機失事，運安會今天完成黑盒子資料解讀，空軍司令部表示，已在下午取得黑盒子相關資料，將交由飛機失事調查委員會與其他資料交叉比對、分析評估、研討審查，以完成後續調查報告釐清肇因。

國軍UH-60M黑鷹直升機2日在新北宜蘭交界山區失事，軍方3日尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。運安會主委楊宏智今天表示，失事黑鷹直升機的黑盒子已經解讀完畢，結果將在下午全部送交國防部。

空軍司令部下午發布新聞稿表示，為調查日前UH-60M黑鷹直升機意外失事的肇因，司令部已於下午3時50分前往運安會取得黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。

空軍指出，後續將交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍表示，針對本次意外事件肇因調查，司令部已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，因調查分析尚需相當時間執行，在調查結果尚未完成公布前，籲請媒體勿做臆測性報導，以求能客觀公正，發掘真正肇因。（編輯：張良知）1090104

UH-60M黑鷹直升機2日失事新北坪林、宜蘭交界處，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難。（中央社製圖）