黨政界追思黑鷹殉職將士 嘆國家損失

（中央社記者溫貴香台北4日電）參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，台北賓館設置會場，今天開放民眾追思，包括總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃、桃園市長鄭文燦等人到場悼念。游錫堃說，這是國家的損失。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬等。

台北賓館今明兩天開放，供國軍、民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意。一早開放之後，人潮不斷，有著軍裝的國軍，追思殉職的國軍同袍與師長，也有一般民眾，不少人頻頻拭淚、哽咽，還有民眾難過到痛哭失聲。

政治人物部分，上午有基隆市長林右昌、民進黨主席卓榮泰等人到場致意，下午游錫堃、鄭文燦、蘇嘉全及陳菊率總統府一級主管包括總統府副秘書長劉建忻等人到場追思、點燈、獻花致意，陳菊表情哀戚、凝重，未受訪隨即驅車離開。

沈一鳴空軍幼校同學表示，以前在幼校兩人經常在一起且一直保持聯繫，元旦互通電話彼此噓寒問暖，結果隔天為國殉職，讓人錯愕、心痛與不捨。

游錫堃說，這次不幸，導致總長與國軍重要將領的離開，這是國家的損失。

蘇嘉全表示，沈一鳴與所有國軍弟兄們非常辛苦保家衛國，這次任務不幸罹難，令人沉痛與不捨，相信國人都會記住他們，也謝謝他們為國家的付出。

從桃園趕到台北賓館的鄭文燦受訪表示，相信殉職的國軍將士會活在大家的心裡。

對於台北市長柯文哲質疑平常對國軍沒多重視，鄭文燦說，國家是大家的，參謀總長與所有國軍將士保衛國家，今天這項重大意外，大家的心情都是一樣的，這個時間點讓台灣凝聚在一起，才是比較重要的。（編輯：張均懋）1090104