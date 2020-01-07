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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區5/65

失事黑鷹黑盒子將送美完整解讀 空軍否認查洩密

最新更新：2020/01/07 10:43
黑鷹直升機2日在新北市山區失事，空軍司令部7日表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。圖為2日救難人員在失事現場搜救。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月2日
黑鷹直升機2日在新北市山區失事，空軍司令部7日表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。圖為2日救難人員在失事現場搜救。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年1月2日

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）國軍黑鷹直升機失事，空軍司令部今天表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會，儘速將黑盒子送美完整解讀；空軍說，感謝運安會快速協助解讀黑盒子資訊，但沒有媒體指稱查洩密一事。

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職；運安會4日完成黑盒子資料解讀，空軍司令部已取得黑盒子相關資料。

不過，日前媒體傳出空軍官員對運安會解讀後的黑鷹黑盒子資料不滿，空軍司令部發布新聞稿指出，對於事件發生後，運安會即快速協助解讀黑盒子資訊表達感謝，並無媒體指稱「查洩密」情事。

空軍司令部也表示，因涉及原廠解讀權限，已協調美國在台協會（AIT），儘速將黑盒子送美完整解讀。這次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒子資料僅為其中一項，取得黑盒子資料後，再進一步與其他事實資料，例如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估及研討審查。

另外，空軍司令部強調，這起事件依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，並邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。（編輯：林淑媛）1090107

國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職；運安會4日完成黑盒子資料解讀，空軍司令部已取得黑盒子相關資料。圖為3日上午尋獲失事黑鷹直升機黑盒子。（國防部提供）中央社記者余祥傳真　109年1月3日
國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職；運安會4日完成黑盒子資料解讀，空軍司令部已取得黑盒子相關資料。圖為3日上午尋獲失事黑鷹直升機黑盒子。（國防部提供）中央社記者余祥傳真　109年1月3日
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