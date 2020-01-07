沈一鳴曾秘密派駐北葉門 大漠計畫同袍弔唁

2日在黑鷹直升機事故中殉職的參謀總長沈一鳴（圖）生前曾參加極機密的軍援北葉門「大漠計畫」，昔日同袍7日感嘆他來不及參加「大漠」聯誼活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北7日電）2日在黑鷹直升機事故中殉職的參謀總長沈一鳴生前曾參加極機密的軍援北葉門「大漠計畫」，昔日同袍今天前往三軍總醫院靈堂弔唁，也感嘆他來不及參加「大漠」聯誼活動。

台灣在西元1979年應當時友邦沙烏地阿拉伯王國的邀請，以極機密計畫的「大漠案」，派遣包括飛行員、地勤在內空軍官兵，對外以沙國名義，軍援與台灣無邦交的北葉門共和國，一直到1990年結束，前後派遣12梯次，共約1000人次參與。沈一鳴是參與第8期的少數飛官之一，也是國軍現役唯一曾參與大漠計畫的將官。

這些機密資料直到近年國防部史政編譯室出版「鐵翼雄鷹：大漠計畫口述歷史」才曝光，當時沈一鳴派駐北葉門約一年，為了化身成為當地人也跟隨當地空軍留有中東男子特有的鬍鬚，協助組建機隊。

今天30多名曾參與大漠計畫的退役軍士官前往三軍總醫院內湖院區弔唁沈一鳴，身穿大漠飛行夾克，或頭戴大漠紀念帽，黑色的紀念帽上有中華民國、沙烏地阿拉伯和北葉門國徽，以及F-5戰機標誌。

前民航局長、曾任大漠計畫第5梯次隊長的張國政表示，歷屆計畫參與成員2015年1月31日首度舉辦聯誼活動，地點就在空軍總部活動中心大禮堂，而前一天沈一鳴正好接任空軍司令，這頂大漠紀念帽就是沈一鳴送給大家的禮物。自2015年起，大漠計畫參與成員每年固定聚會，無奈沈一鳴已來不及參加今年的第6次聚會了。

參謀總長沈一鳴搭黑鷹墜毀罹難，震驚各界。大漠計畫隊員7日穿著大漠飛行夾克到台北三總懷德廳，向曾任「大漠計畫」教官的沈一鳴致敬。中央社記者王飛華攝 109年1月7日

大漠計畫隊員7日穿著大漠飛行夾克到台北三總懷德廳，向曾派駐北葉門擔任「大漠計畫」教官的沈一鳴致敬。中央社記者王飛華攝 109年1月7日

1986至1987年間曾和沈一鳴在北葉門一同參加大漠計畫第8梯次、當時為上士機工長的張暐明告訴中央社記者，沈一鳴當時擔任少校訓練官，不僅專業能力和學識涵養佳、認真盡責、外語能力優異，為人也十分隨和，在當地也努力學習語言和文化，致力國民外交。

張暐明說，在北葉門服役的艱鉅挑戰之一是自然環境和氣候惡劣，且當地的助導航設施不佳，飛官在空中往往必須靠自己判斷方位。沈一鳴當時主要負責F-5B和F-5E戰機的試飛和北葉門飛官訓練工作，過程中遭遇的挑戰可想而知。

張暐明回憶，在北葉門期間，他和沈一鳴曾經歷一次極度驚險的地面飛安意外，當時一批受訓的北葉門飛行官在跑道上發生飛機主輪剎爆事故，而沈一鳴和中校蔡漢明隊長尚在空中駕駛F-5B，油量已很有限，若跑道上的狀況未能及時解除，後果將不堪設想。張暐明表示，在十分緊急情況下，必須與同袍盡快更換主輪、把出事的飛機拖離跑道，才得以在千鈞一髮之際解除危機。

張暐明語帶哽咽表示，他對國家失去像沈一鳴這麼優秀、各方面都有均衡表現，且自我要求極高的將才，感到痛心、惋惜。

高齡86歲、曾在空軍官校指導沈一鳴的宋慎禮對記者表示，沈一鳴在校對任何事皆盡心盡力、各方面表現幾乎都是第一等，待人處事也十分得體，是他所教過學生中最優秀的一人。（編輯：林興盟）1090107