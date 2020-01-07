更多編輯台推薦新聞：
影片／芭比娃娃不穿華服 改當科學家啟發下一代
國際

影片／芭比娃娃不穿華服 改當科學家啟發下一代

冰雪奇緣真實版小村絕美 每天上萬遊客湧入擾民
國際

冰雪奇緣真實版小村絕美 每天上萬遊客湧入擾民

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中東高端族群旅客攀升 旅遊雜誌專文推台灣
首頁 / 重點新聞
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區4/57

朝夕相處患難與共 嚴德發撫看板淚崩悲悼總長

最新更新：2020/01/07 18:17
國防部長嚴德發7日再度來到台北賓館弔唁參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，嚴德發撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲。（國防部提供）
國防部長嚴德發7日再度來到台北賓館弔唁參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，嚴德發撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲。（國防部提供）

（中央社記者王承中台北7日電）國防部長嚴德發今天再度來到台北賓館弔唁參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，嚴德發撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲，並數度鞠躬、行軍禮，他也貼上留言便條紙，表達對沈一鳴的不捨與追悼之意。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職悲劇。今天是追思活動的最後一天，嚴德發下午再度來到台北賓館，弔唁沈一鳴等8名殉職將士，嚴德發走到沈一鳴的紀念看板前，撫著看板哭泣，並數度鞠躬、行軍禮。

國防部長嚴德發留給參謀總長沈一鳴的字條。中央社記者王承中攝 109年1月7日
國防部長嚴德發留給參謀總長沈一鳴的字條。中央社記者王承中攝 109年1月7日

同時，嚴德發也在每位殉職將士的紀念看板貼上便條紙，表達追思之意。嚴德發留給沈一鳴的紙條寫著，「一鳴：你我朝夕相處，患難與共，謝謝您給我的協助，和對國家的付出，我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中。部長敬悼。」

黑鷹失事，沈一鳴等8名將士殉職，總統蔡英文指示，4、5日開放台北賓館提供全國民眾追思；不過，5日國防部宣布，再延長2天，開放至7日為止，時間維持每天上午9時至晚上9時。（編輯：林淑媛）1090107

國防部長嚴德發今天再度來到台北賓館憑弔參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，扶著沈一鳴的看板哭泣。中央社記者王承中攝 109年1月7日
國防部長嚴德發今天再度來到台北賓館憑弔參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，扶著沈一鳴的看板哭泣。中央社記者王承中攝 109年1月7日
國防部長嚴德發7日再度來到台北賓館憑弔參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，向沈一鳴看板行軍禮。中央社記者王承中攝 109年1月7日
國防部長嚴德發7日再度來到台北賓館憑弔參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，向沈一鳴看板行軍禮。中央社記者王承中攝 109年1月7日
延伸閱讀
沈一鳴將葬五指山國軍公墓 侍從官骨灰永伴沈一鳴曾秘密派駐北葉門 大漠計畫同袍弔唁失事黑鷹黑盒子將送美完整解讀 空軍否認查洩密沈一鳴夫人：以總長為榮 一定會堅強沈一鳴遺體運離山區 官兵排隊敬禮
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報