朝夕相處患難與共 嚴德發撫看板淚崩悲悼總長

國防部長嚴德發7日再度來到台北賓館弔唁參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，嚴德發撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲。（國防部提供）

（中央社記者王承中台北7日電）國防部長嚴德發今天再度來到台北賓館弔唁參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，嚴德發撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲，並數度鞠躬、行軍禮，他也貼上留言便條紙，表達對沈一鳴的不捨與追悼之意。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職悲劇。今天是追思活動的最後一天，嚴德發下午再度來到台北賓館，弔唁沈一鳴等8名殉職將士，嚴德發走到沈一鳴的紀念看板前，撫著看板哭泣，並數度鞠躬、行軍禮。

國防部長嚴德發留給參謀總長沈一鳴的字條。中央社記者王承中攝 109年1月7日

同時，嚴德發也在每位殉職將士的紀念看板貼上便條紙，表達追思之意。嚴德發留給沈一鳴的紙條寫著，「一鳴：你我朝夕相處，患難與共，謝謝您給我的協助，和對國家的付出，我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中。部長敬悼。」

黑鷹失事，沈一鳴等8名將士殉職，總統蔡英文指示，4、5日開放台北賓館提供全國民眾追思；不過，5日國防部宣布，再延長2天，開放至7日為止，時間維持每天上午9時至晚上9時。（編輯：林淑媛）1090107

國防部長嚴德發今天再度來到台北賓館憑弔參謀總長沈一鳴在內的8名殉職將士，扶著沈一鳴的看板哭泣。中央社記者王承中攝 109年1月7日