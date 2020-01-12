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黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
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黑鷹直升機失事烏來山區6/61

黑鷹公奠儀式14日松指部舉行 邀民眾悼念

最新更新：2020/01/12 14:30

（中央社記者游凱翔台北12日電）參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部今天表示，14日上午7時30分起至上午10時40分止，將在空軍松基地指揮部舉辦公奠儀式，並開放民眾悼念，同時幻象戰機將以致敬分列式致敬。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

國防部今天下午召開記者會，14日將在松山基地指揮部舉辦「英勇殉職將士聯合公奠」，開放民眾在上午7時30分至上午10時40分止入場悼念。

國防部指出，公奠儀式中將進行「追頒追晉」、「頒贈褒揚令」、「播放追思影片」、「覆國旗榮典」、「公奠禮」、「收旗暨贈旗」、「啟靈」、「19響禮砲」等儀式，屆時UH-60M黑鷹直升機、幻象2000戰機將進行致敬分列式致敬。

其中幻象戰機將展示「缺席隊形」，這也是台北市上空首度出現悼念亡者的飛行編隊。

美國軍方若有飛行員失事罹難，就會在告別式或者國葬時，出動戰機「缺席隊形」飛越上空，但其中一架戰機會快速爬升、向殉職人員致敬，也代表飛行員的殞落；而空軍的幻象飛官王同義2012年在法國接受訓練時失事，空軍也曾以4架幻象戰機衝場，並進行缺席隊形。

國防部表示，14日當天中午12時30分進行啟靈儀式，終點為台北第二殯儀館，沿途行經11處、22個點供民眾沿途致意。

國防部呼籲，致敬民眾可憑中華民國身分證，或其他附照片的身分證件、駕照、健保卡等，並依管制人員引導進入基地，也呼籲民眾身穿樸素，避免鮮豔亮麗或奇裝異服，以示莊重。（編輯：林孟汝）1090112

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