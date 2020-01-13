黑鷹殉職將士移柩民眾持國旗致敬 蔡總統親悼【圖輯】

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，13日下午繞行台北市區舉行移柩儀式，總統蔡英文（前左2）在國防部前，向移柩車隊鞠致敬。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

（中央社台北13日電）參謀總長沈一鳴上將等8位將士在黑鷹事故中殉職，移柩車隊今天下午5時許在憲兵前導下從三總出發，大批民眾醫護拿著國旗向殉職將士致敬，總統蔡英文在國防部門口親自迎接車隊，悼念緬懷。

蔡總統在國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維陪同，帶領國防部全體官兵同仁向殉職將士告別，在司儀致詞「任務已經結束了，謝謝你們，我們保證會克盡軍人職責，竭盡忠誠，堅守崗位，願你們一路好走」下，哀悼追思，場面肅穆。

參謀總長沈一鳴上將等8名將士在黑鷹直升機失事事故中不幸殉職，移柩車隊13日下午5時許，在憲兵前導下從三總懷德廳出發，最後抵達空軍松指部。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

總統蔡英文（前左2）13日在國防部長嚴德發（前左3）、國安會秘書長李大維（前左）陪同下，於國防部外帶領官兵同仁向黑鷹殉職將士告別，場面肅穆。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

國防部為表彰並追思8名黑鷹殉職將士，13日下午進行移柩，移柩車隊自三軍總醫院懷德廳出發，採「慢速引導」，大批民眾、醫護與軍官在三總出口列隊致敬。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

國防部為表彰追思沈一鳴等8位殉職將士，今天下午以高規格移柩，路線從三軍總醫院懷德廳啟程，最後抵達空軍松指部。

移柩車隊沿途行經國防部等19處地點，路線全長約13公里，採「慢速引導」並規劃37個致敬點，供官兵代表及民眾致意。

松山基地指揮部明天將舉行公祭，除了棺木覆旗、追晉軍階、頒發褒揚令與旌忠狀外，將有4架幻象2000戰機衝場，以「缺席隊形」編隊，悼念殉職人員。（編輯：蘇志宗）1090113

參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，2日上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，在新北市烏來山區失事。（中央社製圖）

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部為表彰追思，13日下午以高規格移柩，路線從三軍總醫院懷德廳啟程，最後抵達空軍松指部，沿途都有官兵代表、民眾致意。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，移柩車隊13日下午從三總出發，大批民眾醫護拿著國旗向殉職將士致敬。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部13日下午5時安排移柩車隊自三軍總醫院出發，沿途行經19處地點，並規劃37個致敬點供各界致意。中央社記者郭日曉攝 109年1月13日

參謀總長沈一鳴等8名將士在黑鷹事故中殉職，移柩車隊13日下午在憲兵前導下從三總出發前往空軍松指部，大批民眾在三總外向殉職將士致敬，神情悲傷。中央社記者裴禛攝 109年1月13日

日前國軍黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，移柩車隊13日下午從三總出發，不少民眾在三總外列隊聚集，向殉職將士表達哀悼追思。中央社記者裴禛攝 109年1月13日