總統前進空軍第一雷達分隊 完成沈一鳴未竟旅程[影]

總統蔡英文（前中）4日下午前往空軍第一雷達分隊，代替因空難殉職的參謀總長沈一鳴完成未竟任務。圖為蔡總統3日前往三軍總醫院懷德廳悼念致意。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統蔡英文今天下午前往空軍第一雷達分隊，代替因空難殉職的參謀總長沈一鳴完成未竟任務。她對官兵表示，「這次事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這就是空軍的志節、國軍的志氣，要更團結更堅強，這就是中華民國國軍」。

參謀總長沈一鳴2日搭乘UH-60M黑鷹直升機，原訂將前往位於宜蘭的空軍第一雷達分隊慰勉官兵，但在新北市山區失事，包括沈一鳴等8名將士殉職。

蔡總統下午特地前往空軍第一雷達分隊，她對官兵表示，這次視察重要意義，就是要替沈一鳴完成原本要來這裡的任務，由她代替沈一鳴來看大家，無論發生什麼事情，國家和總統都會照顧好國軍。

她說，沈一鳴和幾位國軍同仁的殉職，讓所有人都很心痛不捨，堅守崗位、守護國家，就是懷念沈一鳴最好的方式。她昨天上午召開國防軍事會談，交付包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善等三個任務，希望國軍全力以赴。

總統也表示，她知道國軍弟兄姊妺關心後續進展，政府已經展開調查，一定會釐清事故原因，也會協助家屬，從優、從寬、從速撫卹，請大家放心。

「這次事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這就是我們空軍的志節、國軍的志氣」，蔡總統說，大家要更團結、更堅強，這就是中華民國國軍，一定要達成使命。（編輯：鄭雪文）1090104